Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal: "Ben buraya boş kağıda imza atarak geldim"
Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Ben buraya boş kağıda imza atarak geldim'

İsmail Kartal: "Ben buraya boş kağıda imza atarak geldim"

20 dakika önce

- İsmail Kartal: "Ben buraya boş kağıda imza atarak geldim"RİZE - MKE Ankaragücü'nü evinde 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "Şunu herkes bilsin ben buraya boş kağıda imza atarak geldim. Ne ben ne oyuncularım bazı şeyleri hak etmiyoruz" dedi.

- İsmail Kartal: "Ben buraya boş kağıda imza atarak geldim"

RİZE - MKE Ankaragücü'nü evinde 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "Şunu herkes bilsin ben buraya boş kağıda imza atarak geldim. Ne ben ne oyuncularım bazı şeyleri hak etmiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "6 haftadır kazanamıyoruz, 4 haftadır kaybediyorduk. Bugün kötü gidişe son vermek istiyorduk, iyi hazırlandık. Oyuncularımla birlikte maça iyi motive olduk. Daha önce Ankaragücü'nde çalıştığım için bütün oyuncuları yakından tanıyordum. İlla kazanacağız diye şuursuzca değil, Sakin kalarak futbol oynadık. Rakibe de pozisyon vermemize rağmen çok fazla pozisyon ürettik. Haklı bir galibiyet ürettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu üç puanı 4 haftadır kazanamadığımız için taraftarımızı üzmüştük. Onları bir nebze olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Onlara armağan ediyorum. Biz iyi çalışıyoruz, doğru yoldayız. Kazandığımız için çok mutluyum. Şunu herkes bilsin ben buraya boş kağıda imza atarak geldim. Ne ben ne oyuncularım bazı şeyleri hak etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal: Ben buraya boş kağıda imza atarak geldim

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, İsmail Kartal, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti!
Almanya'da ilginç pozisyon! Saha dışındaki oyuncu penaltı yaptırdı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı toplantıya davet etti! Radamel Falcao ile ilgili şok yorum: 7 ay sahalardan uzak kalabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 00:04:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal: "Ben buraya boş kağıda imza atarak geldim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]