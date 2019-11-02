Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal: "Bize göre penaltı değil gibi'
Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Bize göre penaltı değil gibi'

İsmail Kartal: "Bize göre penaltı değil gibi'

6 saat önce

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, maçın dengeli başladığını belirterek, "Şansız bir golle geriye düştük. Hemen akabinde penaltıdan ikinci golü yedik.

İsmail Kartal:

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, maçın dengeli başladığını belirterek, "Şansız bir golle geriye düştük. Hemen akabinde penaltıdan ikinci golü yedik. Bize göre değil gibi. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Oyun olarak baktığımızda rakibe çok fazla pozisyon vermeden maçı bitirdik." diye konuştu.


İkinci yarıda birkaç pozisyon bulduklarını aktaran Kartal, "Ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Sonuç olarak bugün kaybettik. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz. Bu maç geride kaldı. Oyuncularımız erken yediğimiz şansız gollerden dolayı demoralize oldu. Biz moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu maç geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:06 
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