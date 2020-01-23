İsmail Kartal: "Bu şekilde elenmek bizi üzdü" - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Bu şekilde elenmek bizi üzdü' - Son Dakika Spor

İsmail Kartal: "Bu şekilde elenmek bizi üzdü"

6 saat önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

İsmail Kartal:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.


Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak elendi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İlk devre kendi adımıza bir vasat oyun vardı. Galatasaray'ın 1-2 pozisyonu vardı. İkinci yarı dengeye getirdik. Samudio ile en net pozisyonu bulduk. O golü bulabilsek farklı bir sonuçla buradan ayrılabilirdik. Bir penaltı tartışmaya açık pozisyon. 1-1 arkasından yediğimiz bir gol. Son saniyede top havadayken hakem düdüğü çalıyor. Hakemin yanına gittik. Bize göre faul yok dedik. Kaleciye faul olduğu için iptal ettiğini söyledi. Eleriz, eleniriz ama bu şekilde elenmek bizi üzdü. Oyuncularımız da üzgün. Eşit şekilde uygulanması lazım. VAR'a erken düdük çaldığı için gidemedi. İkinci yarı denk oyun vardı. Bu şekilde elenmek bizi üzdü" diye konuştu.


" Sivasspor'dan puan ya da puanlar almamız lazım"


Ligde bu hafta oynayacakları Sivasspor maçını da değerlendiren Kartal, "Sivasspor istikrarlı bir grafik çiziyor. Bu bütçe ile ortaya koydukları mücadele için, Türk futboluna renk getirdikleri için, başkanı, yönetimi, futbolcusunu, teknik heyetini tebrik ederim. Biz de kendi adıma geçen hafta güzel galibiyet aldık. Oradan da puan ya da puanlar almamız lazım. Aşağıdan yukarıya çıkmak için puanlara ihtiyacımız var. Kar yağıyormuş. Zor koşullar altında maç oynanacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, Rize'ye dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Galatasaray, Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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