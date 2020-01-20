İsmail Kartal: "Bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı" - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı' - Son Dakika Spor

İsmail Kartal: "Bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı"

6 saat önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, doğrudan rakipleri olan Gençlerbirliği'ni yenmeleri gerektiğini ve bunu doğru bir strateji izleyerek yaptıklarını ifade etti.

İsmail Kartal:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, doğrudan rakipleri olan Gençlerbirliği'ni yenmeleri gerektiğini ve bunu doğru bir strateji izleyerek yaptıklarını ifade etti.


Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabaka Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Teknik adam İsmail Kartal maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu tip maçlarda kazanma mecburiyetlerinin olduğunu ve güzel hazırlandıklarını belirtti.


Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Hafta içi kupa maçının ardından çok güçlü antrenmanlar yaptık. Son üç günüdür doğrudan rakibimiz olan Gençlerbirliği için akıl koymamız gerekiyordu. Tempo yoktu, oyunda yoktu ancak bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı. Bir anda mağlup duruma da düşebilirsiniz. Gençlerbirliği maçlarına bakın, kazandığı bütün maçları böyle kazandı. Sabırlı oynadık, sakat oyuncularımız vardı, bu maça bir stratejiyle hep birlikte başladık. Belki çok pozisyonumuz yoktu ama bunu sürdürmemiz gerekiyordu. Golü attığımız zaman kazanacağımızı oyuncularıma söyledim. Bir plan doğrultusunda gittik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu gece bir toplantı yapacağım. Hücum alanında yıldız bir oyuncu için uğraşıyoruz." - RİZE

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, İsmail Kartal, Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Canlı yayında gergin anlar! "Sen neden heyecanlanıyorsun?"
TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e teklif: Gönülden arzu ediyoruz "Show TV boykot" tepkisi sonrası Ece Üner, Galatasaray'dan özür diledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 05:12:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsmail Kartal: "Bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]