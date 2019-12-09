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İsmail Kartal: "Bugün sadece golü bulamadık"

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "Biz bugün sadece golü bulamadık, tartışmaya açık pozisyonla da yediğimiz golle mağlup olduk" dedi.

İsmail Kartal:

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "Biz bugün sadece golü bulamadık, tartışmaya açık pozisyonla da yediğimiz golle mağlup olduk" dedi.


Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal maçtan en az 1 puanla ayrılmayı hedeflediklerini kaydederek, "Maça iyi başlayan taraf bizdik. İlk 10 dakikada iki pozisyonumuz vardı. Daha sonra tartışmaya açık pozisyonda geriye düştük. Oyunu bırakmadık, kazanmak isteyen, en az 1 puanla ayrılmayı hedefliyorduk. Çok da pozisyonlar bulduk, bunları değerlendiremedik. Rakip takıma arka alanda boş alanlar bıraktık. Puan almak isteyen taraf bizdik, daha yakındık. 1-0 geriye düştükten sonra maçı bırakmayarak irade koydular. Teşekkür ediyorum. Kayserispor da ellerinden geleni yaptılar, onları da tebrik ediyorum. Biz bugün sadece golü bulamadık, tartışmaya açık pozisyonla da yediğimiz golle mağlup olduk" diye konuştu. - KAYSERİ

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Kayserispor, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
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