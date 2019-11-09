Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal: "Bugün sahadaki herkes aslanlar gibi oynadı"
Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Bugün sahadaki herkes aslanlar gibi oynadı'

İsmail Kartal: "Bugün sahadaki herkes aslanlar gibi oynadı"

6 saat önce

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, aldıkları galibiyete maç öncesinde tüm camia olarak inandıklarını ve oyuncularının aslanlar gibi oynadığını ifade etti.

İsmail Kartal:

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, aldıkları galibiyete maç öncesinde tüm camia olarak inandıklarını ve oyuncularının aslanlar gibi oynadığını ifade etti.


Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncularının sahaya bir karakter koyduğunu ifade etti.


Kartal açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:


"Hafta başından beri bu maça çok yüksek motivasyonla hazırlandık. Herkes bir an öncece maç başlasa da 3 puan alsak, taraftarımızı mutlu etsek görüntüsü verdi. Maça iyi başladık. Rakibe ilk yarıda pozisyon vermedik. Rakibimizle aynı puandaydık, puan alıp rakibimizin üstüne çıkmak istiyorduk. Beklenmedik bir şekilde kırmızı kart yedik. Mecburu bir değişiklikle 10 kişi maça devam ettik. Bugün sabaha giren çıkan herkes aslanlar gibi oynadı. Bir karakter koyular ortaya. Uzun süre unutulmayacak bir maç oldu. Maçın her anında, her dakikasında takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da oyuncularımızı motive etmesi bizi mutlu etti. Rize camiası tamamıyla maça inanmıştı. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Zaferin ısınmadan oyuna girmesi, yüksek özgüvenle kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. - RİZE

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:06 Kaynak: İHA
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