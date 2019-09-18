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İsmail Kartal: "Bütün planlarımız kazanmak için"

1 saat önce

- İsmail Kartal: "Bütün planlarımız kazanmak için" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz"RİZE - Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da bu maçın hazırlıklar devam ediyor.

- İsmail Kartal: "Bütün planlarımız kazanmak için"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:

"Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz"

RİZE - Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da bu maçın hazırlıklar devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Gazişehir maçınını Göztepe maçından daha etkili olacağını belirterek, "Bütün planlarımız kazanmak için. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz" dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Son yıllarda Türkiye ligi gerçekten çok zor bir lig, çok tehlikeli bir lig. Bu ligdeki futbolcuları iyi tanımanız lazım, bu ligde oynanan futbolu çok iyi bilmeniz lazım, bu ligin antrenörlerini çok iyi tanımanız lazım. Son yıllarda yabancı hocalar buraya geldiklerinde ligi iyi tanımadıkları için futbolcuların ve hocaların ne yapacağını tahmin edemedikleri için genelinde çoğu başarısız oluyor. Bu başarısızlıktan dolayı kulüpler yerli hocalara döndü. Yerli hocalar da şu an gayet başarılı ve herkes görevini çok iyi yapıyor. İnşallah böyle devam eder diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Gazişehir maçı Göztepe maçından daha etkili bir maç olacak" diyen Kartal, "Orta alanda ve hücum hattında daha süratli daha koşucu oyunları var. Tabi bunları düşünerek bunların da planlarını yaparak bu maça hazırlanıyoruz. Gönül ister ki her maçta 3 puan alalım. Kazanmak için oynayacağız, kazanamıyorsak da asla mağlup olmayacağız. Bütün planlarımız kazanmak için. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Önceliğimiz 3 puan almak" açıklamasını yaptı.

İsmail Kartal: Bütün planlarımız kazanmak için

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:16 Kaynak: İHA
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