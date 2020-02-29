İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum - Son Dakika Spor

İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum

13 dakika önce

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevinden istifa eden İsmail Kartal, "Rizespor taraftarlarının gönlü rahat olsun, onlara çok iyi bir takım bırakıyorum, ligin kalan bölümünde başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum, System.String[]

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevinden istifa eden İsmail Kartal, "Rizespor taraftarlarının gönlü rahat olsun, onlara çok iyi bir takım bırakıyorum, ligin kalan bölümünde başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, Kulüp Başkanı Hasan Kartal ile yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Göreve başladığı günden bugüne kadar Rizespor'un menfaatleri kapsamında çok çalıştığını, Rize'ye ve Rizespor'a yakışır bir takım oluşturmak için bütün koşulları denediğini belirten İsmail Kartal, alınan beklenmedik sonuçlardan sonra takımın önünü açmak adına bu kararı aldığını söyledi. Bir maçı eksik ve 24 puanlı bir takım bıraktığını ifade eden İsmail Kartal, "Rizespor taraftarlarının gönlü rahat olsun, onlara çok iyi bir takım bırakıyorum, ligin kalan bölümünde başarılı olacaklarına inanıyorum. Kaliteli oyunculardan oluşan bu takım, yaşadığı şansızlığı kıracaktır" dedi.

İsmail Kartal, "Sakatlıklar ve hakem hataları defalarca canımızı yaktı, son dakikalarda kaybettiğimiz maçları da dikkate aldığımız zaman şu an çok daha iyi bir yerde olmamız gerektiği kanısındayım" diye konuştu. Rize'de görev yaptığı süre içerisinde şehrin takımını üst sıralara çıkartmak için çok çaba sarf ettiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Elimizden geleni yaptık ama daha iyisini yapamadığımız için tüm taraftarlardan özür dileriz. Taraftarlarımızı takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

HASAN KARTAL: TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kulüp Başkanı Hasan Kartal da, maçtan sonra yapılan görüşmede karşılıklı olarak anlaşmaya vardıkları İsmail Kartal'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hasan Kartal, "Takımımızın menfaatlerini her zaman ön planda tutan İsmail hocamız bu akşam da benzer bir tutumla takımın önünü açmak adına görevinden ayrılma kararı almıştır. Rizespor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz" dedi.


Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal, görevinden ayrıldı Ozan Kabak, Köln-Schalke 04 maçında sakatlandı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 22:51:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]