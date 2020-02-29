İsmail Kartal: "Çok iyi bir takım bırakıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsmail Kartal: 'Çok iyi bir takım bırakıyorum' - Son Dakika

İsmail Kartal: "Çok iyi bir takım bırakıyorum"

6 saat önce

Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan teknik adam İsmail Kartal yaptığı açıklamada Rizespor taraftarının gönüllerinin rahat olmasını isteyerek, onlara iyi bir takım bıraktığını belirtti.

İsmail Kartal:

Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan teknik adam İsmail Kartal yaptığı açıklamada Rizespor taraftarının gönüllerinin rahat olmasını isteyerek, onlara iyi bir takım bıraktığını belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor'dan aldığı 5-2'lik mağlubiyetin ardından istifa eden teknik adam İsmail Kartal, kulüp aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Karadeniz ekibinin kulüp başkanı Hasan Kartal, teknik adam İsmail Kartal ile maçın ardından görüşüldüğünü ve Kartal'ın istifa ettiğini açıkladı. Başkan Hasan Kartal yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Takımımızın menfaatlerini her zaman ön planda tutan İsmail hocamız bu akşam da benzer bir tutumla takımın önünü açmak adına görevinden ayrılma kararı almıştır. Rizespor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz."

İSMAİL KARAL: "ÇOK İYİ BİR TAKIM BIRAKIYORUM."

Teknik adam İsmail Kartal ise, "Alınan beklenmedik sonuçlardan sonra takımın önünü açmak adına bu kararı aldık. Bir maçı eksik ve 24 puanlı bir takım bırakıyoruz. Rizespor taraftarlarının gönlü rahat olsun, onlara çok iyi bir takım bırakıyorum, ligin kalan bölümünde başarılı olacaklarına inanıyorum. Kaliteli oyunculardan oluşan bu takım, yaşadığı şansızlığı kıracaktır. Sakatlıklar ve hakem hataları defalarca canımızı yaktı, son dakikalarda kaybettiğimiz maçları da dikkate aldığımız zaman şu an çok daha iyi bir yerde olmamız gerektiği kanısındayım. Elimizden geleni yaptık ama daha iyisini yapamadığımız için tüm taraftarlardan özür dileriz. Taraftarlarımızı takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerine yer erdi.

(Kubilay Ateş/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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