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İsmail Kartal: "Daha dirençli, taraftarın beklediği Fenerbahçe'yi oluşturuyoruz" - Son Dakika

İsmail Kartal: "Daha dirençli, taraftarın beklediği Fenerbahçe'yi oluşturuyoruz"

19.01.2022 23:09
İsmail Kartal: "Daha dirençli, taraftarın beklediği Fenerbahçe'yi oluşturuyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Altay maçının ardından takım olarak daha dirençli ve taraftarın beklediği Fenerbahçe'yi oluşturduklarını ifade ederken galibiyeti taraftarlara armağan etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Altay maçının ardından takım olarak daha dirençli ve taraftarın beklediği Fenerbahçe'yi oluşturduklarını ifade ederken galibiyeti taraftarlara armağan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay'ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, alınan galibiyet ile ilgili, "Taraftarlarımız bugün buraya gelerek bütün takımıma, oyuncularıma ve bana çok önemli bir destek verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün onlara ihtiyacımız vardı, tek bir olumsuzluk yoktu. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi negatiflik yoktu. Bunu ben hafta içi onlardan istemiştim, onlar da karşılık verdiler. Bugün takım olarak belki çok iyi oynayamadık ama 1-0 geriye düşmesine rağmen geriden gelip kazanmasını bildik. Kazanmak için yaptığımız hamle ve değişikliklerle hırs ve inançla çok daha farklı da kazanabilirdik ama sonuç olarak kazanmak önemliydi. Bu galibiyeti Fenerbahçe'nin muhteşem taraftarına armağan ediyoruz" dedi.

"DAHA DİRENÇLİ, TARAFTARIN BEKLEDİĞİ FENERBAHÇE'Yİ OLUŞTURUYORUZ"

Devre arasında soyunma odası konuşmasına da değinen Kartal, "Soyunma odasında yaptığım konuşmalara alışığım. Bu statta çok maçlar yaptım ve rahattım orada. Kendimden emindim. Bu maçı kazanacağımızı da düşünüyordum. Oyuncularımıza sadece nasıl oynamaları gerektiğini, futbolu rahat, kendilerine güvenerek, bu işin keyfini alarak 5'e 2 oynarız ya onun gibi keyif alarak oynamalarını istedim. Kulaklarınızı her şeye tıkayın, kendiniz gibi futbol oynayın, göreceksiniz gollerde gelecek, buna emin olun dedim. Yaptığımız değişikliklerle oyuncularımın daha basit hızlı olmalarını istedim. Buna rağmen oyunumuzun temposu düşük. Pas hızını arttırmamız gerekiyor. Kopuk kopuk oynadık ama ikinci yarı daha net oynadık. Hastalıktan ve sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Bunlar daha tam değil. Geçen hafta takım savunmasını gayet iyi yaptık, hücum bölgesinde üretken değildik. Yavaş yavaş oraları geliştireceğiz. Biraz sabırlı olmalıyız. Daha düzenli daha dirençli taraftarların beklediği Fenerbahçe'yi oluşturmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"DESTEĞİ BÜTÜN TAKIMA YAYACAĞIZ"

Taraftarın İrfan Can Kahveci'ye desteğine değinen İsmail Kartal, "Dün bu statta bir basın toplantısı düzenledim. Bana İrfan Can Kahveci'yi sormuşlardı. Türkiye'de kaç tane İrfan Can Kahveci var demiştim. Onun gibi oyuncular çok az yetişiyor. Ben onun kıymetini bilen bir teknik direktörüm. Kendisiyle Samandıra'da çok konuştum. Onun daha verimli olacağı yer için konuştuk. Bugün de oynadığı futbolla bütün tribünler kendisine destek verdi. Bundan dolayı çok mutlu oldum. İnşallah bunu bütün takıma yayacağız" diye konuştu.

"TAKIMI SAHİPLENEREK SAHADA SAVAŞACAK OYUNCULAR LAZIM"

Takımda dokuzuncu günü olduğunu belirten Kartal, "Samandıra'da kalıyorum. Sürekli oyuncularımla birebir grup toplantıları yapıyorum, onları ikna etmeye çalışıyorum. Onların Fenerbahçe'de futbol oynamanın ne demek olduğunu, ne kadar değerli olduklarını ve bu formayı giydiklerini anlatıyorum. Bir takımdaşlık, birliktelik aidiyet duygusuyla burayı sahiplenerek, sahada savaşacak oyuncular lazım. Oyuncularım gerçekten çok istekli. Bunun için çok mutlu oldular. Bugün taraftarın onlara bir el vermesiyle birlikte çok mutlu oldular. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. Mesut'un ağrıları yok, gayet sağlıklı ve iyi durumda. Mesut da bizim dünya çapında çok önemli bir oyuncumuz. Oyuna sonradan girdi belki, başka maç 11 başlar, bizim kaptanımızdır. Bir takımı ve oyuncuları tanımak lazım. İşimiz bu. Göreve gelmeden öncede bu oyuncuların özelliklerini bilen bir insanım. Antrenman ve maçlarda da analizlerde de kimin nerede ne vereceğini bilmek bütün teknik direktörlerin görevidir. Bazen siz kafanızda oyunun gidişatına göre bir plan yapıyorsunuz bazen de tutmuyor. O zaman da diyorsunuz, yaptığınız değişiklikler olmadı. Bugün tuttu çok şükür oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"FENERBAHÇE OLARAK HER MAÇI KAZANMAK İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

Takımın başına geldiğindeki yaşananlara değinen İsmail Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beni Fenerbahçe camiasından, taraftarlarından, birçok insan tarafından telefonum kilitlendi. Mesajlar geldi. geleceğiz takıma destek vereceğiz diye. Ben bunun elektriğini almıştım. Bu çok güzel oldu. Biz Fenerbahçe camiası en zor günlerde birlik olduğumuzu gösterdik bütün dünyaya. Bugün de soğuk havada hafta içi olmasına rağmen vefalı Fenerbahçe taraftarları gelip desteklediler, onlara minnettarım. Sivas maçı zor bir maç. Kar yağışı bekliyor bizi. Yüksek rakım, zor bir deplasman. Biz Fenerbahçe olarak her maça kazanmak için hazırlanıyoruz. Yarından itibaren en sağlıklı, en iyi oyuncularla Sivas maçına çıkıp, oradan da 3 puan almak için mücadele edeceğiz. Bence bu galibiyet mental olarak psikolojik olarak oyuncularıma bir nebze öz güven kattı. Soyunma odasında herkes çok mutlu. Herkeste kazanmanın vermiş olduğu mutluluk vardı. Bu birliktelik beni mutlu ediyor. Eksiklerimiz var, daha tam değiliz. Taraftarları mutlu etmek için birkaç maç kazanmamız gerekiyor."

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

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İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsmail Kartal: 'Daha dirençli, taraftarın beklediği Fenerbahçe'yi oluşturuyoruz' - Son Dakika


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