Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal'dan Beşiktaş sözleri
Son Dakika Spor Haber

İsmail Kartal'dan Beşiktaş sözleri

1 saat önce

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki haftada sonuç, fizik ve taktik disiplin anlamında iyi işler yaparak 6 puan toplamayı başardıkları için mutlu olduklarını belirtti.

İsmail Kartal'dan Beşiktaş sözleri, System.String[]

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki haftada sonuç, fizik ve taktik disiplin anlamında iyi işler yaparak 6 puan toplamayı başardıkları için mutlu olduklarını belirtti.


El Kabir'in ayağının kırılmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Kartal, oyuncusunun ameliyat edildiğini ve ilk yarıyı kapattığını kaydetti.


Beşiktaş maçına hazırlıkların devam ettiğini aktaran Kartal, "Kendi evinde iyi oynuyorlar. Taraftar coşkusu ile baskılı oluyorlar. Bunu Göztepe maçında izledik. Göztepe 40 dakika fazla pozisyon vermedi. Beşiktaş, küçük ayrıntıyı çok çabuk değerlendiriyor." diye konuştu.


Kendilerine güvendiklerinin altını çizen Kartal, "Elimizdeki oyuncularla puan veya puanlar için gidiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum. Alacağımız puan moralimizi yükseltecek, takımımıza öz güven katacaktır. Oyuncularımızla elimizden geleni yaparak moralli şekilde milli araya girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Kartal, transfer politikalarının El Kabir'in sakatlığından sonra değiştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:


"Stoper transferinden vazgeçtik. Kulübün ekonomisini düşünerek hücum hattına yoğunlaştık. İki kaliteli oyuncu arayışımız var. Az bir zaman kaldı. Artık bitmesi lazım. Ben de bekliyorum. Oyuncu isimlerini verdik, çalışmalar sürüyor. Bazı oyuncuları getirebiliriz ama almış olmak için oyuncu almam. İnşallah yanılmayız. İçimizden gönlümüzden geçen oyuncuları alır, güzel bir Rizespor izlettirebiliriz."


Mevlüt Erdinç için girişimlerinin olduğunu anlatan Kartal, "Mevlüt 33 yaşında, 3 yıllık kontrat istiyor. Şartları ağır. Ben de Rizeli olarak şehrimi düşünüyorum. İyi, kaliteli bir oyuncu, geçen yıl 12 gol attı ama şartlar bizi zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Cengiz, Beşiktaş, Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman yeniden aday olacak
(Özel haber) Ahmet Kavalcı: "Şu anda Maia konusunda bitmiş bir durum yok" Abdullah Avcı, Maia'nın dışında bir orta saha daha istedi! Beşiktaş, Vanja Panic için harekete geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 22:26:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal'dan Beşiktaş sözleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]