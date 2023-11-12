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Adana'dan 1 puanla dönen İsmail Kartal: Her maçı kazanacaksın diye kural yok - Son Dakika

Adana'dan 1 puanla dönen İsmail Kartal: Her maçı kazanacaksın diye kural yok

Adana\'dan 1 puanla dönen İsmail Kartal: Her maçı kazanacaksın diye kural yok
12.11.2023 22:49  - Güncelleme: 22:54

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımının maçı domine ettiğini ve birçok pozisyon bulduklarını ancak golü atamadıklarını belirten Kartal, ''Futbolda puan kaybı olabilir. Bugün 1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu'' dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"LİDER OLARAK MİLLİ ARAYA GİRİYORUZ"

Maça değinen Kartal, "Adana Demirspor takımı, kendi seyircisi önünde tüm maçlarını kazandı. İlk kez puan kaybetti. Ne kadar etkili olduklarını biliyorduk. Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Baştan sona kontrol bizdeydi. Oyunu domine ettik. Özellikle ilk yarıda 4-5 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarıda yine aynı oyuna devam ettik. Rakibe hiç pozisyon vermedik, bir tane uzaktan şutları vardı. Pozisyon vermedik onun dışında. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Kazanmayı hak ettik ama golü bulamadık. Bu oyunun sonucunda aldığımız 1 puanla lider olarak milli araya gidiyoruz. Keşke birkaç gol atıp galibiyetle liderliği ele geçirseydik. Oynadığımız oyun, futbol beni çok mutlu etti. Oyuncularımın hepsini tebrik ettim" dedi.

İsmail Kartal'dan bir garip değerlendirme: Her maçı kazanacaksın diye kural yok

"HER MAÇI KAZANACAKSIN DİYE BİR KURAL YOK"

Oyundan ve oyuncularından memnun olduğunu belirten antrenör, "Bugün oynayan oyuncular, sakat oyuncuları aratmadı. Sakatlıklara sığınan biri değilim. Çubuklu'yu giyen her oyuncu değerlidir. Tüm oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve çok çok iyi futbol oynadılar. Futbolda puan kaybı olabilir. Bugün 1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu" açıklamasını yaptı.

İsmail Kartal'dan bir garip değerlendirme: Her maçı kazanacaksın diye kural yok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Adana Demirspor, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Adana'dan 1 puanla dönen İsmail Kartal: Her maçı kazanacaksın diye kural yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'dan 1 puanla dönen İsmail Kartal: Her maçı kazanacaksın diye kural yok - Son Dakika
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