İsmail Kartal'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: "Hak etmedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: 'Hak etmedik' - Son Dakika Spor

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: "Hak etmedik"

6 saat önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamalarda bulundu.


Kartal yaptığı açıklamada mücadelenin ortada geçtiğini belirterek, "Maça istediğimiz gibi başlayamasak da yediğimiz golden sonra kendimize geldik ve oyunu dengeledik. Sonunda da duran toptan gol bularak beraberliği yakaladık. İyi mücadele ettik. Her şey kontrolümüzde planladığımız gibi gidiyordu. İkinci yarıda pozisyon vermedik. İlk yarıda da 1-2 pozisyon dışında çok net pozisyon vermedik. 3'üncü bölgede çabuk çoğalabilseydik sonuç alabilirdik. Beklemediğimiz anda beklemediğimiz gol yedik. Fenerbahçe golü attı maçı kazandı, belki ikinci golü biz atsak biz kazanacaktık. En az 1 puan ya da 3 puan almak ve taraflarımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Bugün elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama net olarak söylüyorum mağlubiyeti hak etmedik" dedi.


İsmail Kartal, Fenerbahçe, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi! Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap!

Son Dakika Haberleri
01:55 Mbaye Diagne'den Galatasaray'a geri dönüş sinyali! - Son Dakika Spor
01:40 Manchester City 2-0 Sheffield United - Son Dakika Spor
01:10 Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular! - Son Dakika Spor
00:00 Aykut Kocaman: "Kırım, kesim devam ediyor" - Son Dakika Spor
23:58 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var - Son Dakika Spor
23:41 Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 05:18:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsmail Kartal'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: "Hak etmedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]