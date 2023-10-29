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İsmail Kartal'dan hakeme sert tepki: Allah aşkına diyorum bak - Son Dakika

İsmail Kartal'dan hakeme sert tepki: Allah aşkına diyorum bak

Son Güncelleme: 29.10.2023 23:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi. Maçın son anlarında verilmeyen penaltıya dikkat çeken Kartal, "Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"PENALTI ALMAMIZ İÇİN DAHA NE OLACAK?"

Karşılaşmanın uzatma anlarındaki penaltı pozisyonuna değinen Kartal, "Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık. Maç başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Maçın 1 ve 2. dakikalarda yine sakatlık oldu. O bizi biraz sarstı. Yaptığımız değişikliklerle ilk yarıyı 2-0, maçı 5-0 bitirdik. Daha farklı olabilirdi. Sonuçta bir de verilmeyen penaltı var. Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar. 5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi çok düşündürücü bence" şeklinde konuştu.

"BİZ GOL ATINCA FAZLA İRDELENİYOR"

İrfan Can Kahveci'nin golünün ardından VAR'da pozisyonun uzun süre incelendiğini de hatırlatan Kartal, "Biz gol atınca biraz fazla irdeleniyor. Başka tarafta bir şey olduğunda ne kadar irdeleniyor bilmiyorum" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol İsmail Kartal'dan hakeme sert tepki: Allah aşkına diyorum bak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan hakeme sert tepki: Allah aşkına diyorum bak - Son Dakika
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