Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal'dan maç sonu sert tepki!
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İsmail Kartal'dan maç sonu sert tepki!

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

İsmail Kartal'dan maç sonu sert tepki!, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu söylerken, "İlk 10 dakikada iki pozisyonumuz vardı. Sonrasında tartışmaya açık bir pozisyonla gol yedik. Maç genelinde çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Maçı kazanmak isteyen taraf daha çok bizdik ama kaybettik. Kayserispor da elindeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalıştı. Kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Hakemleri eleştiren Kartal, "Yediğimiz golden önce faul vardı. Böyle kararlardan en fazla canı yanan takım biziz! Çocuk yerde kanlar içinde kaldı!" sözlerini kullandı.


Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:37 
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