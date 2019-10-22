Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal depremi!
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İsmail Kartal depremi!

33 dakika önce

Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri... Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.

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Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri... Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.


Sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.


Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Bülent Uygun, Katar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:59 
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