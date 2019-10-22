İsmail Kartal depremi!
33 dakika önce
Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri... Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.
Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri... Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.
Sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:59
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