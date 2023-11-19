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İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcuya destek oldu - Son Dakika

İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcuya destek oldu

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, performansıyla eleştirilere maruz kalan milli futbolcu Cengiz Ünder ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kartal, beklentilerin altında performans sergileyen Ünder'e ''Ben senin kaliteni biliyorum. Eleştiriler olabilir, ancak bundan sonrası seninle ilgili'' diyerek moral verdi.

19.11.2023 13:55  - Güncelleme: 14:00

15 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 12 haftanın geride kaldığı ligde sadece 1 asisti bulunan yıldız futbolcu Cengiz Ünder'e takımın patronu İsmail Kartal sahip çıktı. Başarılı antrenör, yıldız futbolcuya büyük destek verdi.

"ARTIK VERİMLİ OLMA ZAMANI"

Fanatik'te yer alan habere göre Cengiz ile özelkonuşan İsmail Kartal "Ben senin kaliteni biliyorum. Yaptığın işler ortada. Eleştiriler olabilir. Ancak bundan sonrası seninle ilgili. Önümüzde kazanılmayı bekleyen pek çok karşılaşma var. Zaten Milli Takım seçileri de senin formunu yakından takip ediyor. Artık verimli olma zamanı. Bunun için de çalışıp, takım olarak başaracağız" dedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli formayla ligde toplamda 5 maça çıkan Cengiz Ünder, söz konusu maçlarda gol atamazken sadece 1 kere asist yapabildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

İsmail Kartal, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcuya destek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcuya destek oldu - Son Dakika
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