İsmail Kartal: "Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik" - Son Dakika

İsmail Kartal: "Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik"

08.11.2020 02:53

- İsmail Kartal: "Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik" Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik. Özellikle 3. bölgede Fenerbahçe'nin çok fazla baskı yapmadığını biliyorduk.

- İsmail Kartal: " Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik. Özellikle 3. bölgede Fenerbahçe'nin çok fazla baskı yapmadığını biliyorduk. Fenerbahçe'yi üzerimize çekerek sürekli geriden oyun kurup, takım boyunu uzatıp, arkadaki boşlukları değerlendirip sonuç almak istiyorduk ve bu plan tuttu" diye konuştu.

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, yedi tane sakat ve hasta oyuncuları olmasına rağmen paniklemediğini ifade ederek, "Sonsuz bir güvenim var. Biz Konyaspor olarak ben her maça kazanmak için çıkıyorum. İyi futbol için oyuncuları motive ediyorum. Hafta başından beri oyuncularımı çok motive ettim. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik. Özellikle 3. bölgede Fenerbahçe'nin çok fazla baskı yapmadığını biliyorduk. Fenerbahçe'yi üzerimize çekerek sürekli geriden oyun kurup, takım boyunu uzatıp, arkadaki boşlukları değerlendirip sonuç almak istiyorduk ve bu plan tuttu. Fenerbahçe'nin duran toplarda çok etkili olduğunu biliyorduk ve hafta içi bu yönde ciddi çalışmalarımız oldu. Alan savunmasıyla beraber bazı oyunculara taktik anlamda özel görevler verdik. Bu görevleri oyuncularım harfi harfine hepsini yerine getirdi. 60. dakikadan sonra fizik olarak takım iyi durumda ve üzerimize geleceklerini biliyorduk. Arkadaki boşlukları değerlendirip kazanmak için hamle yaptık. Bütün planlarımız tuttu. Bugün verdiğim görevleri gerçekten harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Konyaspor camiasına ve taraftarlara hediye ediyorum. 7 haftadır her zaman futbol oynamaya çalışan Konyaspor olarak istediğimiz sonuçları alamadık. Bugün taktiksel anlamda verdiğim görevleri oyuncular yerine getirdi ve haklı bir galibiyet elde ettik. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

İsmail Kartal: Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik
İsmail Kartal: Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik
İsmail Kartal: Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik
İsmail Kartal: Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Konyaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik' - Son Dakika Spor


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