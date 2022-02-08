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İsmail Kartal: "Futbolumuzun geliştiğini her gün görüyorum" - Son Dakika

İsmail Kartal: "Futbolumuzun geliştiğini her gün görüyorum"

08.02.2022 23:42

- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'a 1-0 mağlup olup kupada elenmelerinin ardından yaptığı açıklamada futbollarının geliştiğini her gün görüyorum dedi.

- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'a 1-0 mağlup olup kupada elenmelerinin ardından yaptığı açıklamada futbollarının geliştiğini her gün görüyorum dedi. Kartal, ayrıca Kayserispor maçında futbolun doğrularını Fenerbahçe'nin yaptığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabakadan sonra basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçı sonuna kadar domine ettiklerini ifade ederek, "Her bölgede rakibe baskı kuran, topu kazanan, golü arayan ve golü atıp turu geçmek istiyorduk. Çünkü 3'lü sistemden 4'lü sisteme geçtik. Birkaç galibiyet alarak oyuncularımın özgüvenini daha fazla geri kazanacağını planlıyorduk. Bu akşam gerçekten maç başından sonuna kadar oyunu tamamen domine eden, rakibin üstüne giden, futbol oynamaya çalışan, bütün organizasyonlarımızı merkezden kanattan deneyerek yaptık. Golü bulamadık. Son saniyede golü yedik ve elendik, üzgünüz. Son zamanlarda yediğimiz tüm gollere bakıyorum, birilerine çarpıyor, hep bu şekilde. Bizim vurduğumuz toplar ya rakipten ya direkten dönüyor. Şanssızlık var. Oyuncularımızın bazıları baskı altında, istediklerini yapamıyorlar. Daha net, daha belirgin koyacakları performansı bundan dolayı koyamıyorlar. Bunun üstesinden gelmek için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolumuzun geliştiğini her gün görüyorum. Objektif futbolu takip edenlerde bunu görebilirler. Her şeyi yaptık, denedik golü bulamadık. Son saniyede bizim barajda arkadaşımıza çarptı gol yedik ve kaybettik önümüze bakacağız. Kayserispor savunma anlamında direndiler ve son saniyede gelen golle maçı kazandılar" şeklinde konuştu.

"FUTBOLUN DOĞRULARINI FENERBAHÇE YAPTI"

Maçtaki net pozisyon durumuna değinen Kartal, "6,7 tane en az net pozisyonumuz var. Kimseyle polemiğe girmek istemiyorum. Futbolu konuşacaksak futbolun tüm doğrularını Fenerbahçe yaptı. Futbolun adaleti Kayseri'ye tecelli etti. Kayserispor'a başarılar dilerim" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

İsmail Kartal: Futbolumuzun geliştiğini her gün görüyorum
İsmail Kartal: Futbolumuzun geliştiğini her gün görüyorum
İsmail Kartal: Futbolumuzun geliştiğini her gün görüyorum

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Türkiye Kupası, İsmail Kartal, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsmail Kartal: 'Futbolumuzun geliştiğini her gün görüyorum' - Son Dakika


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