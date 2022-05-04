Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.05.2022 18:35

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Güney Koreli savunma oyuncusu Min-Jae Kim takımdan ayrı koşu yaparak günü aktif dinlenmeyle tamamladı. Sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Antrenmanı yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de takip etti.

İsmail Kartal: "En iyi şekilde hazırlanıyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

İdman öncesinde sarı-lacivertli takımı takip eden basın mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kartal, "Ramazan Bayramı bütün ülkemize ve sizlere hayırlı, kutlu olsun. Allah herkese sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur versin." dedi.

Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Her hafta olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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