Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal: "Hiçbir maç kolay değildir. Herkes bu ligde..."
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İsmail Kartal: "Hiçbir maç kolay değildir. Herkes bu ligde..."

38 dakika önce

Yeşil-mavili ekip Mehmet Cengiz Tesisleri'nde açılan yeni sahada gerçekleştiği kondisyon, ağırlık ve istasyon çalışması ile Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

İsmail Kartal:

Yeşil-mavili ekip Mehmet Cengiz Tesisleri'nde açılan yeni sahada gerçekleştiği kondisyon, ağırlık ve istasyon çalışması ile Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.


Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, "Kendi evimizde Göztepe'ye karşı kazanmak için sahaya çıkacağız. Herkesin şiddetle puana ihtiyacı var. Hiçbir maç kolay değildir. Herkes bu ligde var olabilmek için mücadele ediyor. Her maçın kendine göre hikayesi vardır. Biz de bu maçta iyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak da en kötü 1 puan almak istiyoruz. Bu konuları oyuncularımızla yaptığımız antrenman ve toplantılarda dile getiriyoruz. Hafta sonu inşallah evimizde, taraftarlarımız önünde sahadan 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz" diye konuştu.


Antrenmana milli takımlarda olan Dario Melnjak, kaleci Gökhan Akkan ve Braian Samudio katılmadı.


Mehmet Cengiz, İsmail Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:15 
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