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İsmail Kartal ilk Avrupa maçında - Son Dakika

İsmail Kartal ilk Avrupa maçında

17.02.2022 21:04
İsmail Kartal ilk Avrupa maçında

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına çıkıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına çıkıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa maçında görev aldı.

Sarı-lacivertliler ile daha önce Avrupa'da birçok deneyim yaşayan ancak o zaman antrenör olarak görev yapan Kartal, teknik direktör olarak ise ilk heyecanını UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında yaşadı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsmail Kartal ilk Avrupa maçında - Son Dakika


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