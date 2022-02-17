İsmail Kartal ilk Avrupa maçında - Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına çıkıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa maçında görev aldı.
Sarı-lacivertliler ile daha önce Avrupa'da birçok deneyim yaşayan ancak o zaman antrenör olarak görev yapan Kartal, teknik direktör olarak ise ilk heyecanını UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında yaşadı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)
Kaynak: İHA
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