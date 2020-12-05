İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 11. haftasında 2-0 mağlup ettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına ilişkin, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta başından beri maça 7-8 eksikle hazırlandıklarını belirtti.

Sezon başından beri büyük şanssızlıklar yaşadıklarını vurgulayan Kartal, "Marin Anicic'in ilk maçta çapraz bağlarının kopması, daha sonra iki oyuncunun menisküs olması, bazı oyuncuların hastalığa yakalanması gibi. Ama her maç sahaya çıkan oyuncularım birbirlerini arattırmadı. Konyaspor'a yakışır bir mücadeleyle kaybettiğimiz maçlarda bile oyunu tamamlamasını bildik. Bugün de elimizdeki sağlıklı oyuncularımızla rakibe göre 5-3-3-2 sistemiyle hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Kartal, maç boyunca futbolcuların elinden geleni yaptığını ifade ederek, "İyi başladık, maçın 11. dakikasında penaltı kırmızı kart ve gol geldi. Rakip 10 kişi kaldı. İlk yarı fazla üretken değildik ve bazı oyuncularımı bu konuda uyardım. İkinci yarı oyunu genişleterek ikinci golü bulduk. Maçta 4 net pozisyon daha yakaladık ancak atamadık. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bugün de sahada oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. 3 puan aldık, Konyaspor'a hayırlı olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Çimşir: "Yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynamak kolay olmadı"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise Konya'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini söyledi.

Maçın istedikleri gibi başladıklarını ancak sonrasında yaşanan talihsiz olayla maçın seyrinin değiştiğini ifade eden Çimşir, "Bir duran top, kırmızı kart ve penaltı sonrasında yenilen gol, bizi biraz moral olarak geriye düşürdü. Genel itibarıyla geriye düştüğümüz zaman kırılgan bir takım oluyoruz. Bugün de bu sıkıntıyı yaşadık. Eksik oynamanın vermiş olduğu dezavantajın yanı sıra yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynamak kolay olmadı." yorumunu yaptı.

Çimşir, takıma yeni geldiğini ve oyuncuları tanımaya çalıştığını belirterek, "İnşallah en kısa sürede tanıma işini bitirip fikirlerimizi daha iyi aktarıp uygulamaya koyarak en kısa sürede kazanan bir takım olma yolunda devam etmek istiyoruz. Takımıma geçmiş olsun diyorum.Hayat devam ediyor, inşallah bu sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatıp yolumuza çok sağlam adımlarla devam edeceğiz." diye konuştu.