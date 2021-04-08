İsmail Kartal ismi köylerindeki halı saha tesisine verildi - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz ay vefat eden eğitimci İsmail Kartal'ın ismi, Kızılçukur köyü halı saha tesisine verildi.

Eğitim camiasının sevilen simalarından ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uzun yıllar görev yapan İsmail Kartal, Kızıçukur Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği kurucusu ve onursal başkanı idi. İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde korona virüsten hayatını kaybetmişti. Kızılçukur Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Turgut, "Geçtiğimiz günlerde köy muhtarlığımız başvurduğumuzda sahanın isminin İsmail Kartal olması kabul edilmişti. Sahaya verdiğimiz isim ile adını yaşatmak istedik. Muhtarımız Recep Yiğit'e ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Köy sakinlerinden Yüksel Güvendiren ise, "Yakın zamanda kaybettiğimiz İsmail Kartal hocamızın ismini anılarını yaşatmak için halı sahaya ismini verdik. Bu vesile ile bu şekilde ismini layık gören köy heyetine teşekkür ederiz. İsmail Kartal hocamız bizim için ve köyümüz için büyük bir değerdi. Yaptıklarından dolayı Allah ondan razı olsun, biz ondan razıydık, Rabbim de ondan razı olsun. Kabri cennet olsun." dedi. - KÜTAHYA