Son Dakika Haberleri: İsmail kartal: iyi bir futbolla kazanmak istiyoruz
Son Dakika Spor Haber

İsmail kartal: iyi bir futbolla kazanmak istiyoruz

43 dakika önce

Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, çalışmalarını sürdürdü.

İsmail kartal: iyi bir futbolla kazanmak istiyoruz, System.String[]
Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "İyi mücadele edip, iyi bir futbolla kazanmak istiyoruz" dedi.
Yeşil-mavili ekip Mehmet Cengiz Tesisleri'nde açılan yeni sahada gerçekleştiği kondisyon, ağırlık ve istasyon çalışması ile Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, "Kendi evimizde Göztepe'ye karşı kazanmak için sahaya çıkacağız. Herkesin şiddetle puana ihtiyacı var. Hiçbir maç kolay değildir. Herkes bu ligde var olabilmek için mücadele ediyor. Her maçın kendine göre hikayesi vardır. Biz de bu maçta iyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak da en kötü 1 puan almak istiyoruz. Bu konuları oyuncularımızla yaptığımız antrenman ve toplantılarda dile getiriyoruz. Hafta sonu inşallah evimizde, taraftarlarımız önünde sahadan 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz" diye konuştu.
Antrenmana milli takımlarda olan Dario Melnjak, kaleci Gökhan Akkan ve Braian Samudio katılmadı.


Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sultangazi'de eski eşin bıçaklanması sonrası yaşananlar kameralarda
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Berkay'ın ilk açıklamasının ardından Arda'dan jet hızında özür mesajı Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku! TFF'ye bildirilmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:27:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsmail kartal: iyi bir futbolla kazanmak istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]