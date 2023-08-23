İsmail Kartal, Altay hakkındaki kararını verdi

Fenerbahçe'de 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynayacakları Twente maçı öncesi basın toplantısında kaleci transferine dair açıklamalarda bulundu.
Manchester United'a transfer olduğu konuşulan Altay Bayındır hakkında açıklama yapan Kartal, "Altay bu akşam idmana çıkacak. Kesinleşen bir transfer durumu yok. Kesinleşince kulüp açıklar" dedi.
Öte yandan aylardır sarı-lacivertlilerin gündeminde olan ve taraftarın sabırsızlıkla beklediği Hırtat kaleci Dominik Livakovic için de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Livakovic için bir şey söylemem doğru olmaz. Başkan ve yönetimin kontrolünde gidiyor" şeklinde konuştu.
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