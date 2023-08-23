İsmail Kartal, Altay hakkındaki kararını verdi - Son Dakika

İsmail Kartal, Altay hakkındaki kararını verdi

İsmail Kartal, Altay hakkındaki kararını verdi
Son Güncelleme: 23.08.2023 19:34

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynayacakları Twente maçı öncesi kaleci transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Altay Bayındır'ın transfer durumu hakkında net bir bilgi olmadığını belirten Kartal, Livakovic konusunda ise başkan ve yönetimin kontrolünde olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynayacakları Twente maçı öncesi basın toplantısında kaleci transferine dair açıklamalarda bulundu.

"ALTAY BU AKŞAM İDMANA ÇIKACAK"

Manchester United'a transfer olduğu konuşulan Altay Bayındır hakkında açıklama yapan Kartal, "Altay bu akşam idmana çıkacak. Kesinleşen bir transfer durumu yok. Kesinleşince kulüp açıklar" dedi.

"LIVAKOVIC HAKKINDA KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"

Öte yandan aylardır sarı-lacivertlilerin gündeminde olan ve taraftarın sabırsızlıkla beklediği Hırtat kaleci Dominik Livakovic için de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Livakovic için bir şey söylemem doğru olmaz. Başkan ve yönetimin kontrolünde gidiyor" şeklinde konuştu.

Altay Bayındır, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol İsmail Kartal, Altay hakkındaki kararını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal, Altay hakkındaki kararını verdi - Son Dakika
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