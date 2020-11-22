Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

22.11.2020 19:19
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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına ilişkin, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına ilişkin, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını ancak ikinci yarı toparlandıklarını söyledi.

İlk yarı da rakip takımın iyi baskı uyguladığını ifade eden Kartal, "Bu baskıyla bizim oyun kurmamızı engellediler. Tabi o arada golü buldular. Biz de o golü yemenin şokunu üzerimizden atamadık. Ama 30. dakikadan sonra oyunun kontrolünü yavaş yavaş ele almaya başladık. Özellikle de 2. yarı yaptığım değişiklikler, hamlelerle oyun sistemini değiştirerek ve rakibin geriden oyun kurmasını engelleyerek baskıyla dengelerini bozduk." diye konuştu.

Kartal, ikici yarıda rakibin oyun kurmasını baskı yaparak engellediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Rakibin kendi alanlarından çıkmasına izin vermedik ve golü bulduk. Daha sonra iki hamle daha yaptık ve iki oyuncuyu birden aldık. Yani maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak istediğimiz iki oyuncuyu dahil ettik. Doğru zamanı bekledik ve doğru zamanda da değişiklikleri yaptık. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik. Bütün istatistiklerde de rakibin çok çok üstündeyiz. İstatistiksel olarak bu kadar önde olmamızla maçı kazanmamız çok normal zaten."

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz ise mağlubiyetin hiçbir mazeretinin olmadığını söyledi.

Takımların zaman zaman eksiklerinin olabileceğinin altını çizen Buz, özellikle Konyaspor müsabakasından önce daha fazla sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Ancak bunu mazeret olarak kabul edip ardına sığınmadıklarını vurgulayan Buz, şunları kaydetti:

"Bu mazeretin ardına sığınmayarak kendi oyunumuzu oynamak istedik. Özellikle ilk yarı bunu yaptığımızı düşünüyorum. Futbolcularımız burada baskıyı kurdu ve golü de buldu. İkinci devre çok erken 1-1'i gördük ve akabinde oyun ev sahibi tarafına döndü. Sonrasında ise çok fazla hamle şansımız olmadı. Böyle olunca da net pozisyon şansı yakalayamadık. Ortada giden bir müsabakada duran bir toptan ikinci golü yedik ve müsabakayı kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum."

İsmail Kartal, Kasımpaşa, Konyaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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