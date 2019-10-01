Son Dakika Haberleri: İsmail kartal: kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz
Son Dakika Spor Haber

İsmail kartal: kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz

1 saat önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz" dedi.

İsmail kartal: kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz, System.String[]

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlarının önünde iyi mücadele ederek sahadan mutlu ayrılmak istediklerini ifade etti. Kartal, "Trabzonspor'un Avrupa kupasında ve Türkiye'de hedefi belli ama biz de geçen haftaki mağlubiyeti nasıl telafi ederiz diye oyuncularımızla toplantı yaptık. Bu Karadeniz derbisi, bizim dönüş maçımız olabilir. Kendi evimizde taraftarımız önünde camiamıza yakışan bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacağız. Sahada futbolcularımız ve teknik heyet olarak elimizden geleni yapıp hafta sonu sahada inşallah mutlu ayrılacağız. Biz hafta sonu oynayacağımız maça kendi evimizde oyuncularımız moral ve motivasyonunu yükseltip son oynadığımız maçı geride bırakarak yüzümüzün akıyla bu mücadeleden çıkmak istiyoruz. Kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz. Hafta sonu daha mücadele eden daha çok savaşan, taraftarı ve camiamız için yüreğini ortaya koyan anlayışla hak ettiğimizi alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Neymar ve Cavani sözleriyle Galatasaraylıları uyardı!
Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Bu konulara çok girmeyelim Fenerbahçe, Melih Bostan ile sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:49:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsmail kartal: kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]