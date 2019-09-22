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İsmail Kartal: Maçı çevirebilirdik

1 saat önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, beklenmedik bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Hafta içinde oyuncularımızı uyardık.

İsmail Kartal: Maçı çevirebilirdik, System.String[]

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, beklenmedik bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Hafta içinde oyuncularımızı uyardık. Maça da kontrollü başlayan taraf bizdik. Çalıştığımız halde rakip kontralarla iki gol buldu. Yaptığımız hamlelerle üstünlüğü ele geçirdik. Maç boyunca üstün olan taraftık. Rakip skoru koruma adına çalıştı. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bir gol daha atsak maçı çevirebilirdik" dedi.


"GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE OYUNCU TRANSFER ETTİK"


Oyundan çıkan forvet oyuncusu Scepovic'e taraftar tarafından yapılan tepkinin sorulması üzerine Kartal, "Vedat Muriç gibi bir oyuncu alamazsın. Gücümüz yettiği kadar oyuncular transfer ettik. Bugün o oynadı yarın başkası oynar. Bugün ilk maçıydı ama iyi olacak. Oyuncularımıza destek vereceğiz. Kendi evimizde puanlar kaybettik, belki gidip dışardan puanlar alacağız" diye konuştu.


"HAYAL KURARSANIZ, BAŞARILI OLAMAZSINIZ"


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica da çok iyi bir takımla oynadıklarını kaydederek, "Rakibimiz zor bir ekip. Zor gol yiyen iyi bir takım. Tribünler sahaya çok yakın. Ev sahibi, taraftarı da arkasına alarak oynadı. Beşiktaş maçından daha da zordu. Bilmiyorum burada kaç takım kazanabilir. Biz zorda olsa kazandık. Bu ligde hayal kurarsanız başarılı olamazsınız. İki deplasmandan 6 puan aldık. Göztepe ile içerde birde kupa maçımız var. İkisini de kazanmamız gerekiyor. Kolay olmayacak. Benim için Göztepe maçı final gibi. Sürekli yolculuk halinde olduğumuz için oyuncularımız yoruldu. Eğer üç maçı peş peşe kazanırsak 13 puana çıkacağız. Buda bizim için çok iyi bir netice olur" dedi.


Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:30 
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