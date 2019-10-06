0 öndeyken verilmedi. VAR'a bile gidilmedi" dedi.



Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Maça çok iyi hazırlanmıştık, çok iyi motive olmuştuk. Çok iyi mücadele ettik, öne geçtik. Öne geçtikten sonra da net fırsatlarımız vardı. Bir ikinci golü bulabilseydik, maçı kopartıp çok daha farklı kazanabilirdik. En önemlisi hakemler hakkında bugüne kadar hiç konuşmadım. Net penaltımız 1-0 öndeyken verilmedi. VAR'a bile gidilmedi. Tekrar tekrar izledik, net penaltı. O topun bize dönüşü gol. Ardından toparlanamadan ikinci golü yedik. Rizespor olarak biz ne mücadele anlamında, ne de futbol anlamında mağlubiyeti hak etmedik. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Bu mücadelenin karşılığında taraftarları mutlu edemediğimiz için ona üzülüyorum. Biz çok iyi çalışıyoruz. Hüseyin Göçek'i yakından da tanırım. İyi bir hakemdir; fakat bunu neden atladılar, neden pas geçtiler, neden VAR'a gitmediler, onu da anlamış değilim. Birkaç haftadır buna benzer durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Milli maç arasına girdik. Tekrar toparlanacağız, tekrar ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE