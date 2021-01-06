İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi

06.01.2021 17:14
İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün oynanan Galatasaray maçının ardından PFDK'ya sevk edildi.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün oynanan Galatasaray maçının ardından PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde dün Konyaspor, Galatasaray'ı ağırladığı mücadeleyi 4-3 kazanmıştı. Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal bu mücadelenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Kartal mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Konyaspor Kulübü Teknik Sorumlusu İismail Kartal'ın 05.01.2021 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Süper Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İsmail Kartal, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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