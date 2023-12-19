Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko\'nun MR sonucu belli oldu

Bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan Fenerbahçe'ye yıldız golcü Edin Dzeko'dan kötü haber geldi. Son yapılan antrenman öncesi sağlık ekibine ağrıları olduğunu ileten Boşnak futbolcunun MR sonucu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve yıldız golcünün tedavisine başlandığı belirtildi. Dzeko'nun derbide oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko'yu korumak için Kayserispor maçında Batshuayi'ye görev verecek.
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