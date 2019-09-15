Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal: Rakip takım ilk devreyi çok soğuttu
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İsmail Kartal: Rakip takım ilk devreyi çok soğuttu

40 dakika önce

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında evlerinde kazanmak için hazırlandıklarını ve maça da iyi başladıklarını belirtti.

İsmail Kartal: Rakip takım ilk devreyi çok soğuttu, System.String[]

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında evlerinde kazanmak için hazırlandıklarını ve maça da iyi başladıklarını belirtti.


İlk yarı üç net pozisyonları olduğunu aktaran Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu. Biz de hızlandırıp oyunu lehimize çeviremedik. İkinci yarıda üçüncü bölgede topu tutarak üretken olmak istedik ama bunu başaramadık. Göztepe bir puan için gelmişti ve 'Atabilirsek üç puanla döneriz.' düşüncesiyle oynadı. Bazı hızlı oyuncuları vardı. Biz de bunu bilerek arkayı fazla boş bırakmadık. Defansif paylaşımımız gayet iyiydi. İleride çok fazla pas hatası yaptık. Kısır bir maç oldu. Sonuçta bir puan aldık." diye konuştu.


Rakip takım oyuncularının maç boyunca oyunu yavaşlattığını savunan Kartal, "Bu kadar niyetleri belli olan oyunculara hakemler müsamaha göstermemeli. Eğer futbolu geliştirmek istiyorsak hakemlerimiz de bunu süzüp buna göre davranması gerekir. Buna göre faul ve kart kararları daha etkili olur." şeklinde konuştu.

Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:45 
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