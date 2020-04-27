İsmail Kartal: Son 20 yılın en iyisi benim - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmail Kartal: Son 20 yılın en iyisi benim - Son Dakika Spor

İsmail Kartal: Son 20 yılın en iyisi benim

6 saat önce

İsmail Kartal, "Rize dönüşü kurşunlanma yaşanmasaydı şampiyon olurduk. Ben hangi şartlarda çalışıp neler yapmışım onlara bakılsın" dedi.

İsmail Kartal: Son 20 yılın en iyisi benim, System.String[]

İsmail Kartal, "Rize dönüşü kurşunlanma yaşanmasaydı şampiyon olurduk. Ben hangi şartlarda çalışıp neler yapmışım onlara bakılsın" dedi.

Fenerbahçe formasını 10 sezon terletip 313 maça çıkan Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden İsmail Kartal, Sözcü Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu. 103 gollü şampiyonluğun kadrosunda yer alan, yardımcı antrenör olarak Kocaman ve Yanal ile şampiyonluk yaşayan İsmail Kartal, Nisan 2015'teki kurşunlanma yaşanmasaydı belki de teknik direktör olarak aynı sevinci tadacaktı. İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

B PLANI 'BEYAZ SEZON'

"UEFA ve FIFA liglerin tamamlanmasını istiyor. Ancak salgın mayıs ortalarına kadar devam ederse haziranda ligin kolay kolay oynanacağını düşünmüyorum. Herkesin psikolojisi bozulmuş durumda. Oyunculara 'Hemen oynayın diyemezsin. 2-3 hafta hızlandırılmış antrenmanla hazır olabilirler ama yüzde 100 hazır olmaz."

"Bana kalırsa federasyonun B planı var. 'Bu sene düşme olmasın, alttan 2 takımı alarak yeni sezonun planlanmasını yapalım, şampiyon olmayacak, sıralamaya göre Avrupa kupalarına gidilsin' şeklinde."

ARTIK ALTYAPI

"Kulüpler radikal kararlar alarak, altyapıya önem vermeli. Yüksek ücret alan yabancılar yerine genç oyuncular bulmaları lazım. Ülke futbolunun kurtuluşu için özkaynaklara dönmek en doğru hamle olacak."

"Artık gerçekçi olmamız gerekiyor. Herkes doğruları söyleyecek, taraftarlara gerçekleri anlatacak. Taraftarlar da bu gerçekleri bilerek takımlarını destekleyecek. Bu gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Kulüplerin mali durumları ortada."

"Kulüplerin altyapı hocalarınının da eğitimli, profesyonel takım çalıştıracak kapasiteye sahip antrenörleri, iyi imkanlar vererek altyapıların başına getirmeliler."

SAYI DÜŞMELİ

"Yabancı sayısının düşürülmesi ve yabancı transferinin belli kriterlere bağlanması gerekiyor. Genç oyuncularımız var, bu genç oyuncuların önünün açılması gerekiyor."

"Fenerbahçe'yi çalıştırmak hayalimdi, Allah nasip etti. 3 Temmuz sorunu vardı. Maddi imkanlar ortadaydı. Namusumla şerefimle en iyisini yapmaya çalıştım. Halen o sezonki istatistikler yakalanamadı. Birçok istatistikte liderdik."

"Son 20 yılda Fenerbahçe'de çalışan hocalar içinde maç-puan ortalaması (2.13) en iyi olan benim. Rize deplasmanı dönüşü kurşunlanma olayı yaşanmasaydı şampiyon olurduk, ayrıca hakem olayları da vardı o sezon."

KIRGIN DEĞİLİM

"Olay, futbolcuları olumsuz etkiledi. Kuyt, Alves ve Meireles "Hiçbir şey ailemizden önemli değil" dediler. Ülkelerine gitmek istediler. O süreçte antrenman şekillerini değiştirdik ama olay bize büyük darbe vurdu."

"Fenerbahçe'den teklif almadım. Teklif gelmedi diye kırgınlığım olamaz. Yönetimin demek ki belli planları ve beklentileri var. Ancak ben kendime güvenen, kendimi bilen bir teknik direktörüm. Ben hangi şartlarda çalışıp neler yapmışım onlara bakılsın."

KLOPP'U İZLİYORUM

"Takdir ettiğim, yakından takip ettiğim teknik direktörler var. Klopp ve Guardiola gibi. Liverpool, Klopp'un ilk senesinde bocaladı, ancak sabır gösterdiler, sistemi oturdu. Kaliteli oyuncularıyla da bu sene damgasını vurdu Premier Lig'e."

EGiTiM VE ALTYAPI BiR ARADA ZOR

"Altyapıda oyuncu yetişmesi için eğitim sistemiyle birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Altyapıdaki oyuncu sabah okula gidiyor, akşam çıkıyor, 1 saat antrenman yapıyor. Bu çocuk ne zaman dinlenecek ne zaman dersini çalışacak? Şenol Güneş'e de bunu anlattım. Değerlendireceğini söyledi. Altyapı diyoruz ama büyük kulüplerin doğru dürüst çalışacak antrenman sahası yok. "

OĞUZ KAĞAN'IN ÖNÜ AÇIK

" Oğuz Kağan Güçtekin'in ( Rizespor'da kiralık) önü çok açık. Çok çalıştı. Fenerbahçe, gelecekte bu oyuncudan rahatlıkla faydalanabilir. Vedat Muriqi, Türkiye standartlarında çok iyi golcü. Kalsaydı, Rizespor bugün ligde çok daha farklı yerde olurdu."

BİZDE SABIR YOK

"Futbol sabır ister, teknik heyet olarak sihirbaz değilsiniz. Başarı için zaman, hoşgörü ve sabır gerekiyor. Ancak Türkiye'de bu sabır gösterilmiyor. Bir antrenör 2-3 maç kaybettiği zaman tartışılmaya başlanıyor."


İsmail Kartal, Fenerbahçe, Rize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:12 Kaynak: DHA

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