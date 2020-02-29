İsmail Kartal: "Trabzonspor hiç oynamadan 3 gol attı" - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Trabzonspor hiç oynamadan 3 gol attı' - Son Dakika Spor

İsmail Kartal: "Trabzonspor hiç oynamadan 3 gol attı"

6 saat önce

Karşılaşma sonrası konuşan İsmail Kartal "Böyle bir ortamda maça çıktık, oyuncularımız yaşanan olaylardan dolayı üzgündü.

İsmail Kartal:

Karşılaşma sonrası konuşan İsmail Kartal "Böyle bir ortamda maça çıktık, oyuncularımız yaşanan olaylardan dolayı üzgündü. Ancak maça çıkınca her şey unutulur. 65 dakika üstün olan bizdik. İkinci golü atsaydık, maçı kopartırdık. Ancak yapamadık." dedi.


İsmail Kartal sözlerini "Bu kadar iyi bir takıma karşı duran toptan goller yedik. Neredeyse Trabzonspor hiç oynamadan 3 gol attı. Oyuncularımız sonrasında kırıldı, koptu. 65 dakika iyi olan bizdik, böyle bir mağlubiyeti hak etmedik. Taraftarlardan özür dileriz." ifadeleriyle tamamladı.


İsmail Kartal, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:23 
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