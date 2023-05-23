İsmail Kaya İstanbul'da Milletvekillerine Tebrik Yemeği Düzenledi

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Yeniden Refah İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Eski İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, birçok STK temsilcisi ve bölgenin ileri gelen kanaat önderleri toplantıya katıldı.

Toplantının amacı, İstanbul'un gelişimi için yapılan başarılı çalışmaları ve katkıları dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etmekti. İsmail Kaya, kısa bir teşekkür konuşması yaparak, "28. Dönem Milletvekili seçimlerinde İstanbul'dan seçilen 3 Mardinli Milletvekilinin bizi Mecliste temsil ediyor olması bizler için hem gurur kaynağı hem de bölgemize verilen önemi göstermektedir." Sözlerini ekledi. İstanbul dışında Mardin'e yapılan yatırımlar ve teşviklerden dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygısını ve teşekkürlerini dile getirdi.

Mardin'e yaptığı yatırımlarla tanınan iş insanı İsmail Kaya, Kaya Ninova otelinin yanı sıra birçok hayırseverlik faaliyeti de gerçekleştirmiştir. Kaya, 1.500 kişi kapasiteli cami ve 200 öğrenci kapasiteli erkek kuran kursunun yanı sıra, toplantıda kız kuran kursu temelini de atma sözü verdi.

Toplantıda, İsmail Kaya'nın teşekkür konuşmasının ardından milletvekilleri tarafından yapılan önemli konuşmalar da yer aldı. Milletvekilleri, İsmail Kaya'nın Mardin'e yaptığı yatırımların ve katkıların bölgenin gelişimi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak kendisine takdirlerini iletti. Yeniden Refah İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ise İsmail Kaya'nın hayırseverlik faaliyetlerini ve topluma olan katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Toplantı, İsmail Kaya'nın İstanbul'a yapılan yatırımları destekleyen ve bu çalışmalara katkı sunan milletvekillerine teşekkür etmesiyle sona erdi. İş insanı kimliğiyle Mardin'e yaptığı yatırımların yanı sıra hayırseverlik faaliyetleriyle de öne çıkan İsmail Kaya, hem iş dünyasında hem de topluma katkılarıyla takdir edilen bir isim olarak anılmaya devam ediyor.

Kaynak: Oranj Medya