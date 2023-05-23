İsmail Kaya İstanbul'da Milletvekillerine Tebrik Yemeği Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İsmail Kaya İstanbul'da Milletvekillerine Tebrik Yemeği Düzenledi

İsmail Kaya İstanbul'da Milletvekillerine Tebrik Yemeği Düzenledi

23.05.2023 13:11

Mardin'in tanınmış iş insanlarından Kaya Döviz ve Altın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, Bu özel günde, davet sahibi olarak İstanbul'da düzenlediği bir tebrik yemeği toplantısına, çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Yeniden Refah İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Eski İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, birçok STK temsilcisi ve bölgenin ileri gelen kanaat önderleri toplantıya katıldı.

Toplantının amacı, İstanbul'un gelişimi için yapılan başarılı çalışmaları ve katkıları dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etmekti. İsmail Kaya, kısa bir teşekkür konuşması yaparak, "28. Dönem Milletvekili seçimlerinde İstanbul'dan seçilen 3 Mardinli Milletvekilinin bizi Mecliste temsil ediyor olması bizler için hem gurur kaynağı hem de bölgemize verilen önemi göstermektedir." Sözlerini ekledi. İstanbul dışında Mardin'e yapılan yatırımlar ve teşviklerden dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygısını ve teşekkürlerini dile getirdi.

Mardin'e yaptığı yatırımlarla tanınan iş insanı İsmail Kaya, Kaya Ninova otelinin yanı sıra birçok hayırseverlik faaliyeti de gerçekleştirmiştir. Kaya, 1.500 kişi kapasiteli cami ve 200 öğrenci kapasiteli erkek kuran kursunun yanı sıra, toplantıda kız kuran kursu temelini de atma sözü verdi.

Toplantıda, İsmail Kaya'nın teşekkür konuşmasının ardından milletvekilleri tarafından yapılan önemli konuşmalar da yer aldı. Milletvekilleri, İsmail Kaya'nın Mardin'e yaptığı yatırımların ve katkıların bölgenin gelişimi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak kendisine takdirlerini iletti. Yeniden Refah İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ise İsmail Kaya'nın hayırseverlik faaliyetlerini ve topluma olan katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Toplantı, İsmail Kaya'nın İstanbul'a yapılan yatırımları destekleyen ve bu çalışmalara katkı sunan milletvekillerine teşekkür etmesiyle sona erdi. İş insanı kimliğiyle Mardin'e yaptığı yatırımların yanı sıra hayırseverlik faaliyetleriyle de öne çıkan İsmail Kaya, hem iş dünyasında hem de topluma katkılarıyla takdir edilen bir isim olarak anılmaya devam ediyor.

Kaynak: Oranj Medya

YORUMLAR
500
AK Partili Ali İhsan Yavuz, 2. tura ilişkin konuştu: 28 Mayıs'ta en geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz AK Partili Ali İhsan Yavuz, 2. tura ilişkin konuştu: 28 Mayıs'ta en geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz

Milletvekili, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İsmail Kaya İstanbul'da Milletvekillerine Tebrik Yemeği Düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Suudi Arabistan'ı reddetti, koptu geliyor! Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası
12:50 Son Dakika! Özdağ: Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız
12:45 Son Dakika: 5 ilde şafak operasyonu! Terörist başı Duran Kalkan'ın yakın koruması dahil 24 kişi gözaltında
12:43 Kiracısıyla sorunlar yaşayan Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş
12:39 Cemal Enginyurt'tan Sinan Oğan'a, Meclis'te yaşadığı kavga görüntüleri üzerinden sert sözler: Seni tokatla manyak ettiler
12:35 Fenerbahçe, Samet Akaydin için TFF'ye yüklendi: Bize bakış açısının en net göstergesi
12:35 Cemal Enginyurt, Sinan Oğan'a bu fotoğraf üzerinden yüklendi: Seni tokatla manyak ettiler
12:22 Kiracısıyla karakolluk olan oryantal Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş
12:12 Boynundan halatla köprüye asılan Vinicius Junior formalı şişme bebek, dünya futbolunda krize neden oldu!
12:09 AK Partili Ali İhsan Yavuz, 2. tura ilişkin konuştu: 28 Mayıs'ta en geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 13:17:11. #1.12#
SON DAKİKA: İsmail Kaya İstanbul'da Milletvekillerine Tebrik Yemeği Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement