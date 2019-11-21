Son Dakika Haberleri: İsmail Keleş, 0,1 puanla madalyayı kaçırdı
Son Dakika Spor İsmail Keleş, 0,1 puanla madalyayı kaçırdı - Son Dakika Spor

İsmail Keleş, 0,1 puanla madalyayı kaçırdı

6 saat önce

Atıcılıkta, milli sporcu İsmail Keleş, Uluslararası Atıcılık Sporcu Federasyonu (ISSF) Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.

İsmail Keleş, 0,1 puanla madalyayı kaçırdı, System.String[]

Atıcılıkta, milli sporcu İsmail Keleş, Uluslararası Atıcılık Sporcu Federasyonu (ISSF) Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Putian kentinde 17 Kasım Pazar günü başlayan organizasyonda Türkiye'yi İsmail Keleş temsil etti.

Sıralama müsabakasında 585 puan alarak finale çıkan milli sporcu, finalde 200,6 puan attı ancak 0,1 puanla madalya şansını kaçırdı.

Organizasyon, 23 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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