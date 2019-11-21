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İsmail Keleş, 0,1 puanla madalyayı kaçırdı
6 saat önce
Atıcılıkta, milli sporcu İsmail Keleş, Uluslararası Atıcılık Sporcu Federasyonu (ISSF) Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Atıcılıkta, milli sporcu İsmail Keleş, Uluslararası Atıcılık Sporcu Federasyonu (ISSF) Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.
Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Putian kentinde 17 Kasım Pazar günü başlayan organizasyonda Türkiye'yi İsmail Keleş temsil etti.
Sıralama müsabakasında 585 puan alarak finale çıkan milli sporcu, finalde 200,6 puan attı ancak 0,1 puanla madalya şansını kaçırdı.
Organizasyon, 23 Kasım Cumartesi günü sona erecek.
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