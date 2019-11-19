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İsmail Keleş, Atıcılık Dünya Kupası'nda madalya için yarışacak
6 saat önce
Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'yi, İsmail Keleş temsil edecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:02 Kaynak: AA
Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'yi, İsmail Keleş temsil edecek.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ISSF Dünya Kupası Finali, Çin'in Putian kentinde başladı. Finallerde Türkiye adına İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca branşında madalya mücadelesi verecek.
Milli sporcu, 21 Kasım Perşembe günü atışlarını gerçekleştirecek.
Finaller, 23 Kasım Cumartesi günü sona erecek.
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