İsmail Keleş, Atıcılık Dünya Kupası'nda madalya için yarışacak

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ISSF Dünya Kupası Finali, Çin'in Putian kentinde başladı. Finallerde Türkiye adına İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca branşında madalya mücadelesi verecek.

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