İsmail Keleş'ten bronz madalya
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Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkeklerde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkeklerde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.
Polonya'nın Wrocklaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler müsabakasında yarışan milli sporcu İsmail Keleş, bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
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