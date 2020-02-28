İsmail Keleş'ten bronz madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmail Keleş'ten bronz madalya - Son Dakika Spor

İsmail Keleş'ten bronz madalya

13 dakika önce

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkeklerde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.

İsmail Keleş'ten bronz madalya, System.String[]

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkeklerde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.


Polonya'nın Wrocklaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler müsabakasında yarışan milli sporcu İsmail Keleş, bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi
İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:00:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsmail Keleş'ten bronz madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]