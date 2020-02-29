İsmail Keleş'ten bronz madalya - Son Dakika
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İsmail Keleş'ten bronz madalya

6 saat önce

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkeklerde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.

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Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkeklerde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Wrocklaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler müsabakasında yarışan milli sporcu İsmail Keleş, bronz madalyanın sahibi oldu.

(İHA)

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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