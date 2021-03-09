SPOR İsmail Köybaşı: Bir galibiyetle her şey değişecek - Son Dakika

SPOR İsmail Köybaşı: Bir galibiyetle her şey değişecek

09.03.2021 13:18

Çaykur Rizespor'un deneyimli sol beki İsmail Köybaşı, güzel günlerin kendilerini beklediğini belirterek, "Yeni hocamızla, bir galibiyetle içinde bulunduğumuz durum değişecektir" dedi.

Çaykur Rizespor'un deneyimli sol beki İsmail Köybaşı, güzel günlerin kendilerini beklediğini belirterek, "Yeni hocamızla, bir galibiyetle içinde bulunduğumuz durum değişecektir" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen İsmail Köybaşı, takımın Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin 30'uncu haftasında cumartesi günü evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Köybaşı, "Hoca değişiklikleri bazen çalkantılı dönemler için gerekli ve elzemdir. Bu değişiklikler içerisinde bize düşen görev bu camia için, bu şehir için, birbirimiz için yapmamız gerekenin en iyisini yapabilmek. Bir an önce içinde bulunduğumuz bu durumdan yukarıya doğru çıkmak için yapmamız gereken tek şey galibiyettir. Bir an önce galibiyet alıp bunu taraftarımıza, camiamıza, öncelikli birbirimize armağan etmek istiyoruz. Çünkü hak ettiğimiz konum bu değil" dedi.

Yeni teknik direktörleri Bülent Uygun yönetiminde alacakları bir galibiyetle durumlarının değişeceğini düşündüğünü kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, "İyi bir kadroya sahibiz, iyi oyunculardan kurulu bir takımız var. Bazen özgüven eksiklikleri bu tarz durumların içerisine sokabilir. Durumu çözmek için gerekli olan şey galibiyettir. Futbol his işidir, birbirini tanıma ve zaman geçirme işidir. Bunlar da kolay sağlanacak şeyler değildir. Bunları perçinleyen şeyler de başarıdır. Biz bu başarı grafiğinde biraz sekteye uğradık. Başarılı bir şekilde başladık, ondan sonra çalkantılı bir dönem içerisine girdik. Bu bir mazeret değil ama şu anda durumun ciddiyetinin farkında olup, bir an önce kenetlenmek, bir olmak zamanıdır. Yeni hocamızla, bir galibiyetle durumun değişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Güzel günler bizi bekliyor" diyen İsmail Köybaşı, "Rizespor zor bir deplasmandır, öncelikle bunu hissettirmemiz gerekiyor. Evimizde oynayacağız, galibiyete ihtiyacımız var, ondan sonrası çok daha kolay olacak. Güzel günler bizi bekliyor. Gol atmayı ben de çok özledim. Şu anda gol atıp atmamaktan ziyade takımın bir an önce galibiyete, iyi oyuna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı

SPOR İsmail Köybaşı: Bir galibiyetle her şey değişecek
SPOR İsmail Köybaşı: Bir galibiyetle her şey değişecek
SPOR İsmail Köybaşı: Bir galibiyetle her şey değişecek
SPOR İsmail Köybaşı: Bir galibiyetle her şey değişecek
SPOR İsmail Köybaşı: Bir galibiyetle her şey değişecek

Spor Toto Süper Lig, İsmail Köybaşı, Hatayspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR İsmail Köybaşı: Bir galibiyetle her şey değişecek - Son Dakika Spor


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