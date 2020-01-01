İsmail Köybaşı hayal kırıklığı yarattı! - Son Dakika
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İsmail Köybaşı hayal kırıklığı yarattı!

6 saat önce

La Liga'da sezonun ilk yarısının bitimine bir hafta kala liderlik yarışı Barcelona ve Real Madrid arasında sürüyor.

İsmail Köybaşı hayal kırıklığı yarattı!, System.String[]

La Liga'da sezonun ilk yarısının bitimine bir hafta kala liderlik yarışı Barcelona ve Real Madrid arasında sürüyor.


Son 15 yılda sadece bir kez, 2013-2014 sezonunda Atletico Madrid tarafından kırılan şampiyonluk yarışındaki Real Madrid ve Barcelona üstünlüğünün bu sezon da değişmesi beklenmiyor.


La Liga'da son 15 yılda Barcelona'nın 10, Real Madrid'in ise 4 şampiyonluğu bulunuyor.


İspanyol futbol liginde 33 kez ile en çok şampiyon olan takım Real Madrid olsa da, 26 kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren Barcelona son yıllardaki başarılarıyla farkı kapatıyor.


Bu sezon ligde geride kalan 18 haftada Barcelona 39 puanla lider, Real Madrid de 37 puanla ikinci sırada yer alıyor.


Bu iki büyük takımının takipçileriyse Sevilla (34 puan) ve Atletico Madrid (32 puan) olarak sıralanıyor.


La Liga'nın en çok gol atan takımı Barcelona (47) olurken, Katalan takımına en yakın Real Madrid'in 14 gol geride kalması dikkati çekiyor.


Ligde kalesinde en az gol gören takım ise Atletico Madrid (11) olarak öne çıkıyor.


Gol krallığı yarışında büyük çekişme


Barcelona'nın kaptanı Arjantinli futbolcu Lionel Messi 13 golle ilk sırada otururken, onu Real Madrid'de forma giyen Fransız forvet Karim Benzema (12) izliyor.


Bu ikilinin arkasında, yine bir Barcelonalı futbolcu Luis Suarez (10) bulunuyor.


Öte yandan La Liga'da bu sezon ortaya koydukları futbolla öne çıkan takımların Getafe ve Real Sociedad olduğu görülüyor.


Geçen sezon son haftalara kadar ligi ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Getafe bu sezon da aynı başarısını sürdürüyor. Getafe 30 puanla 6. sırada yer alıyor.


Bask bölgesinin takımı Real Sociedad ise 31 puanla 5. sırada dikkatleri çekiyor.


Barcelona ve Real Madrid'in ardından ligin en fazla gol atan takımı olan Real Sociedad'da forvetteki William Jose, Mikel Oyarzabal ve Cristian Portugues performanslarıyla öne çıkıyor.


Son olarak 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Real Sociedad, gelecek sezon Avrupa'ya geri dönmeyi hedefliyor.


La Liga'daki Türk futbolcular beklentilerin gerisinde kaldı


Diğer yandan La Liga'da forma giyen Türk futbolcular sezonun ilk yarısında beklenenden çok uzak bir performans ortaya koydu.


Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, ligdeki 18 maçın sadece 7'sinde forma giydi. Sakatlık sorunundan dolayı sezonun ilk haftalarında kadroya giremeyen Okay, ligde kalma mücadelesi veren Celta'da bu sezon henüz gol atamadı.


La Liga'da ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay için İspanyol basınında çıkan haberlerde Türk futbolcunun Celta'dan ayrılmak istediği iddia ediliyor.


İki yıl aradan sonra La Liga'ya yükselen ve sezona çok iyi bir başlangıç yapan Granada ile anlaşan 30 yaşındaki Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise sadece bir maçta oynama şansı buldu. İsmail Köybaşı, 11. haftada oynanan ve deplasmanda Getafe'ye 3-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.


Köybaşı ayrıca Kral Kupası ilk tur karşılaşmasında, 17 Aralık'ta oynanan deplasmandaki Hospitalet maçının 77. dakikasında oyuna girmişti.


La Liga'da 46 yıl aradan sonra ilk kez bu sezon 10. haftada liderlik koltuğuna oturan Granada, mevcut durumda 24 puanla 11. sırada yer alıyor.

Real Madrid, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:02 
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