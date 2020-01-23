İsmail Köybaşı, İspanya'da golle tanıştı! Asist Soldado...

İspanya Kral Kupası'nda Granada ile Badalona'nın karşı karşıya geldiği maça ilk 11'de başlayan Milli futbolcu İsmail Köybaşı, 2. dakikada ağları havalandırdı.



İsmail Köybaşı, takımıyla ilk golünü atarken 4 yıl sonra golle tanışmış oldu.



Türk futbolcu, son olarak 2016'daki Fenerbahçe - Rizespor maçında gol atmıştı.



İsmail Köybaşı'nın golünün asisti ise yine bir eski Fenerbahçeli olan Roberto Soldado'dan geldi.



SAKATLANDI, OYUNDAN ÇIKTI



İspanya'da ilk golünü atan tecrübeli sol bek, aynı maçın 37. dakikasında ise şanssızlık yaşadı ve sakatlanarak oyundan çıktı.







