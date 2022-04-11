İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi - Son Dakika
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İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi

11.04.2022 23:29

Hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'yı göremedi. FOX TV'den ayrıldığı düşünülen Küçükkaya'nın yaptığı paylaşımlarla 2 gün önce ABD'ye gittiği öğrenildi.

Hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını açan izleyiciler bugün bir farklılık gördü.

TATİLE GİTMİŞ

Karşılarında İsmail Küçükkaya yerine İlker Karagöz'ü gören izleyiciler, Küçükkaya'nın kanaldan ayrıldığını düşünerek internette arama yaptı. Ancak İsmail Küçükkaya'nın iki gün önce ABD'ye gittiği öğrenildi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Küçükkaya'nın tatil yaptığı ortaya çıktı.

İşte İsmail Küçükkaya'nın Washington'dan yaptığı paylaşım;

İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? İşte herkesin merak ettiği yanıt
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