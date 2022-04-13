İsmail Küçükkaya hangi kanalda? FOX TV İsmail Küçükkaya başka kanala mı geçti, transfer mi oldu? - Son Dakika
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İsmail Küçükkaya hangi kanalda? FOX TV İsmail Küçükkaya başka kanala mı geçti, transfer mi oldu?

13.04.2022 08:05

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, hafta içi her gün 08.00'de canlı yayınla ekranda oluyordu. Ancak bugün ekranlarını açanlar ekranda İlker Karagöz'ün sunduğu haber programı ile karşılaştı ve İsmail Küçükkaya'yı merak etti. Peki, İsmail Küçükkaya hangi kanalda? FOX TV İsmail Küçükkaya başka kanala mı geçti, transfer mi oldu?

FOX TV'de hafta içi her sabah ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı, günün önemli gelişmelerin ekrana taşıyor. İsmail Küçükkayam sunumu ile ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Sat bugün ekranda yoktu. İsmail Küçükkaya yok mu? İsmail Küçükkaya hangi kanalda? FOX TV İsmail Küçükkaya başka kanala mı geçti, transfer mi oldu?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA YOK MU?

FOX TV yayın akışında Çalar Saat programının sunucusu olarak İlker Karagöz yer aldı.

İsmail Küçükkaya hangi kanalda? FOX TV İsmail Küçükkaya başka kanala mı geçti, transfer mi oldu?

FOX ÇALAR SAAT YOK MU?

FOX TV Çalar Saat programı hafta içi her sabah 08.00'de ekrana geliyor. Bugün sunucu olarak İlker Karagöz programda yer aldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ KANALDA?

İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımın'da konum olarak Washington ibaresini kullandı.Küçükkaya'nın tatilldeolduğu ifade ediliyor.

İsmail Küçükkaya hangi kanalda? FOX TV İsmail Küçükkaya başka kanala mı geçti, transfer mi oldu?
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Son Dakika Yaşam İsmail Küçükkaya hangi kanalda? FOX TV İsmail Küçükkaya başka kanala mı geçti, transfer mi oldu? - Son Dakika


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