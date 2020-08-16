İsmail Özdemir: "Kayseri Türk siyasetindeki yerini her zaman koruyacaktır" - Son Dakika

İsmail Özdemir: "Kayseri Türk siyasetindeki yerini her zaman koruyacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocasinan İlçe Teşkilatı 13. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, tek aday olarak seçime girdi.

İsmail Özdemir:

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocasinan İlçe Teşkilatı 13. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, tek aday olarak seçime girdi. Divan Başkanı olarak kongreye katılan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Kayseri Türk siyasetindeki yerini her zaman koruyacaktır" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongreye MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ve partililer katıldı.

Kayseri'nin milliyet ve ülkücülük açısından değerini her zaman koruduğunu söyleyen MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Bugün burada 13.'sü gerçekleştirilen Kocasinan İlçe Teşkilatımızın olağan kongresinin hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim bu güzel günü hayırlı eylesin. Kayseri milliyetçilik açısından var olduğu günden beri anlam ve önemini korumaktadır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Genel Başkanımıza sadakat noktasında gayretini, mücadelesini ve emeğini bu zamana kadar samimiyetle sergilemiş bir teşkilattır. Dolayısıyla 21. yüzyıla girdiğimiz ve Cumhuriyetimizin 3. evresine geçtiğimiz aynı zamanda yeni hükümet sistemi ile beraber Türk Siyasetinde oluşan Cumhur İttifakı çerçevesinde, bundan sonraki dönemde de sergilenecek gayret ve çabalar var. Hiç kuşku yok ki Kayseri, geçmişten beri gelen bu değerini koruyacaktır. Bu inancı taşıyoruz" dedi.

Kocasinan İlçe Teşkilatı Başkanı Hacı Ali Doğan ise, var güçleri ile çalışacaklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz 13. Olağan Kongremiz liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyin emirleri doğrultusunda 'İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik' kazanan Türkiye olacak şiarıyla, 2023'ün lider ülke Türkiye'sini hazırlayacak, 21. asrı Türk Asrı yapacak olan 13. Büyük kurultayımıza giden bu yolda ilçe kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki kurultaylar Türk Töresinin önemli bir parçasıdır. Bir araya gelmek, dertleşmek, birbirimizi dinlemek demektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kurultayı sıradan bir organizasyon olmayıp, içinde nice değer barındıran anlamlı toplantılardır. Bizler Cumhur İttifakı ruhunu yaşatarak, üzerimize düşenlerden bir adım bile geri kalmayacağız. Kocasinan İlçe Teşkilatı olarak 96 Mahalle Başkanlığımız, 9 Bölge Başkanlığımız ve 46 yönetim kurulu üyelerimizle beraber, liderimiz Devlet Bahçeli beyin emirlerini yerine getirmek için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, Allah yardımcımız olsun, bizleri mahcup etmesin diyorum."

Beka meselelerinin son günlerde yeniden ortaya çıktığını belirten MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da, "Dün 8 ilçe kongremiz hiçbir pürüz çıkmadan, ülkücü hareketin şanına, milliyetçi hareketin büyüklüğüne yakışır şekilde gerçekleştirdik. Yine şu dakikalarda Kayseri'nin 4 ilçesinde kongremiz devam etmektedir. Saat 13.00'de yine 4 ilçede kongreler başlatılacak ve saat 17.00'de Allah'ın izniyle sonlandırılacak. Genel Başkanımız ülke içerisindeki beka meselesini hep canlı ve sıcak tutmuştur. Beka meselesi bugün karşımıza nasıl çıkmaktadır? Ne kadar terör örgütü varsa, bugün hala faaliyetlerini gösterirken, FETÖ örgütü içerisinde milletimize ve devletimize saldırması bir beka meselesi değil midir? 1 ay önce Ermenistan'ın Azerbaycan Askerlerine saldırısını hatırlayın. Kafkaslarda Türkçe'nin yükselmesini kaldıramadılar. Bugün Kafkas sınırları yine beka meselesi olarak konuşulur hale getirildi. Eğer burada bir iç karışıklık çıkarsa Kars sınırı tehlikeye girer. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin Akdeniz'deki bütün düşmanlarına bugün karşı gelinmiş, bütün Avrupa Birliği ve dünya devletleri Akdeniz'de büyük Türk Devleti'nin karşısında 199 savaş gemisi indirmiştir. Akdeniz'in doğusunda yaşanan bu gergin durum karşısında 199 savaş gemisi varsa, burada çok büyük bir gerginlik vardır. Burada önemli olan Türk Milletidir, önemli olan Cumhur İttifakının birliğidir. Bu nedenle Cumhur İttifakına sahip çıkıp, Kayseri'de güçlü bir yönetim için çalışan, mücadele eden tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Ali Doğan, Kocasinan, Kayseri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsmail Özdemir: 'Kayseri Türk siyasetindeki yerini her zaman koruyacaktır' - Son Dakika

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