Konaklama sektörünün deneyimli ismi İsmail Tirali, Concorde Tower Lefkoşa'nın Genel Müdürü oldu.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki ikinci yatırımı olan Concorde Tower Lefkoşa'nın kapılarını açan Concorde Hotels, yeni otelini İsmail Tirali'ye emanet etti. Concorde Tower Lefkoşa'nın Genel Müdürü olan İsmail Tirali, daha önce görev yaptığı Concorde Hotels ile yollarının tekrar kesişmesi nedeniyle mutlu olduğunu dile getirdi.