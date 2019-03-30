Son Dakika Haberleri: İsmail Türüt'ten Muhalefete Türkülü Eleştiri

İsmail Türüt'ten Muhalefete Türkülü Eleştiri

15 dakika önce

Ünlü sanatçı İsmail Türüt, 31 Mart Yerel Seçimleri için bir türkü besteledi.

Ünlü sanatçı İsmail Türüt, 31 Mart Yerel Seçimleri için bir türkü besteledi. Türüt, türküsünde ana muhalefet partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Karadeniz müziğinin sevilen ismi sanatçı İsmail Türüt, 31 Mart Yerel Seçimleri için muhalefet partilerine tepkisini dile getirdi. Türüt, Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyacı olduğunu belirterek "Seçimleri ciddiye almak lazım. Çok önemli bir süreçtir. İzliyoruz, okuyoruz, kör değiliz. Cahil de değiliz, araştırıyoruz." dedi. Ünlü türkücü, özellikle ana muhalefet partisi CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Bölücü mihrakların yan sanayileri ortaya atlamış, acayip katakulliler. Maalesef değer verdiğimiz bazı siyasetçiler de buna alet oluyor. Ayıp ediyorlar, buna üzülüyoruz." diye konuştu. Türüt, türküsünde özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Dokuz seçim kaybettin doymadın Gandi Kemal, Yenikapı ruhuna uymadın Gandi Kemal, bu milleti adamdan saymadın Gandi Kemal. Sen başbakan olursan bu millet yandı Kemal." ifadesini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmail Türüt, Güncel
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