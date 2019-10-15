İsmail Ünal: Başkan adaylarına başarılar diliyorum. Her şey Beşiktaş için

Beşiktaş Kulübü'nün başkan adaylarından İsmail Ünal, "Biz Süleyman Seba anlayışına dönmek için adayız. Süleyman Seba'nın okulundan geldik ama hiçbir zaman mezun olmadık" dedi.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa aday olan İsmail Ünal, düzenlediği toplantıda projelerini basın mensuplarına açıkladı.

Kongrenin erken gerçekleştirilecek olmasından dolayı hazırlık yapılamadığını dile getiren başkan adaylarından İsmail Ünal, diğer adaylara başarılar dilerken, "Gönül isterdi ki bu kongre birkaç ay daha ertelenseydi. Hazırlık yapamıyorsunuz. Gönül isterdi ki ben de burada panolarda projelerimi gösterebilseydim. Ancak projeler sadece kafamızın içinde. Dar boğazdayız. Ancak 4 aday var ve hepsine başarılar diliyorum. Her şey Beşiktaş için" diye konuştu.

"SÜLEYMAN SEBA ANLAYIŞINA DÖNMEK İÇİN ADAYIZ"

Beşiktaş'ta aktif rol oynadığını belirten Ünal, gençliğinden bu yana Beşiktaş için emek veren isimlerden bahsederken, "Biz Beşiktaş'ın hep aktifinde yer aldık. 90'lı yıllarda Süleyman Seba yönetiminde yer aldım. Gençtim. Metin Keçeli büyüğümüzle birlikteydik. O zaman tesislerden sorumlu yönetici Metin ağabey ve bendim. 100'üncü yıl şampiyonluğunda aktiftim. Belediye başkanı olduğumda Fulya Projesi döneminin içinde bulundum. İmar planlamasında elimiz, kolumuz vardı. Süleyman ağabey, o arazinin kazanılmasında en önemli role sahiptir. Kulübe kazandırmıştır burayı. Allah rahmet eylesin, büyük insan, büyük başkandı.

İnönü Stadı'nın proje tahsisinde imzalarımız vardır. Belediye başkanlığımızın ikinci döneminde Akatlar 1903 Tesisleri'ni kulübümüze verdik. Kulübümüzün hiçbir zaman pasifinde kalmadık. Gerek Metin Keçeli, gerek Emin Önal bey, o yönetimlerin borçlanmalarında hiç yer almadılar. Nedim Durukan da hep katkısını bize sunmuştur" ifadelerini kullandı.

İsmail Ünal, başkan adaylığını açıklamanın temel nedeninin Beşiktaş içerisinde her zaman aktif rol alması ve borçlanma ile ilgisinin bulunmaması olduğunu söylerken, "Biz Süleyman Seba anlayışına dönmek için adayız. Süleyman Seba'nın okulundan geldik ama hiçbir zaman mezun olmadık" dedi.

"FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK VE TARAFTARA HUZUR VERMEK İÇİN VARIZ"

Kulüp ekonomisine dair planından da bahseden İsmail Ünal, "Özkaynak düzenini harekete geçirmek, Beşiktaş'ın efsaneleriyle taramaları gerçekleştirmek, bu organizasyonları gerçekleştirmek istiyoruz. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman kulübün ekonomisi güçlenecek ve borçlanmalar azalacaktır. Gönül isterdi ki borçlanmalar olmasın, ekonomiyi iyi kullanalım" şeklinde konuştu.

Siyah-beyaz formayı giyen sporcuların ileride bu takımı yönetmesini dilediğini vurgulayan ve bu konuda örnekler gösteren Ünal, "Bu formayı giyen sporcularımızın bir gün Beşiktaş'ı yönetmesi için bu göreve adayım. Çok önemli değerler var. Biz o zaman bu görevi onlara devretmeyi bilmeliyiz. Bayern Münih örneği var önümüzde. Rummenige duracak, Oliver Kahn göreve gelecek ve sırada Phillip Lahm var. Beşiktaş-Ajax maçında birisini görmüştük ve o adam, Ajax'ın 10 sene sonrasını hesaplıyordu. Bizim de amacımız bunu yapmak. Beşiktaş'ın temellerine görev vermek istiyoruz. Geleceğe yönelik çalışmalar yapmak, fabrika ayarlarına dönmek ve Beşiktaş taraftarına huzur vermek adına varız. Bu yüzden var gücümüzle çalışacağız.

Ayrıca Beşiktaş'ın sponsorluk ve reklam gelirlerini artırmak istiyoruz. Bankalar Birliği ile anlaşmalar imzalandı. Ama bu yeterli değil. Tam kurtarıcı bir noktada değiliz. Teşekkür etmek gerekir ama burada yapılması gereken, Beşiktaş'ın fonlarla, sponsorluklarla ve farklı gelirlerle ayağa kalkması gerekiyor. Her şey büyük Beşiktaş için, her şey yüreğimizdeki Kara Kartal için. En önemli konularımızdan birisi kulübün idari ve mali disiplinini sağlamaktır. Şeffaf bilanço, şeffaf aktarımlar önemli. Bizler bunun için varız" ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH HOCANIN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Borcu iyi yönettiklerini söyleyen Ünal, "Borcu yönetmek sanattır, biz de bu sanatın işçisiyiz. Şu anda yurt dışında çalışan arkadaşlarımız var. Öncelikle Londra'da. Oradan bir arkadaşımız da yönetimde olacak. Kulüpte çalışanların 4 aydır maaş almadığını düşünerek hareket ediyoruz. Gider kalemlerini azaltmak, gelir kalemlerini artırmak, sponsorluk ve amatör şubelere alınacak reklamlarla bu işi belli noktaya getireceğiz" dedi.

İsmail Ünal, sözlerine şöyle devam etti;

"Öte yandan perşembe günü verdiğimiz listede Mehmet Özdilek de vardı. Ancak kendisine değerli bir teklif yapıldı. Düşüncesi ve eylemleri bizimledir. Bu noktada çalıştığımız birkaç arkadaşımızla görüşme halindeyiz.

Beşiktaş önemli transferler ve önemli ihracat da yaptı. Bu noktada bir sistem kurmak gerekirdi ve eksiklik vardı. Saha içindeki teknik konulara girmek istemiyorum. Mesela sezon sonunda kaleci gidecek, bir kaleciyle görüşülüyor mu? Bir santrfor daha lazım. Burada uyum sağlayacak nitelikli oyuncular lazım. Tarama çok önemli. Zamanında Metin'i, Ali'yi, Feyyaz'ı başka yerlerden getirdiniz. Oğuzhan'ı, Gökhan Töre'yi başka yerlerden getirdiniz. Ama bu isimlerin hepsi yıldızdır. Beşiktaş taraftarı alttan gelen isimleri gördüğü zaman mutlu olur ve sahip çıkar. Mesela Altyapıdan Alpay gitti, Hikmet Karaman ilk maçında sahaya çıkardı bu çocuğumuzu. Sonrasında talihsiz şekilde sakatlandı.

Beşiktaş'ın başında başarılı bir teknik adam vardır. Başakşehir'de önemli işlere imza atmıştır, uzun süren bir süreçten geçerek Beşiktaş'ın başına geçmiştir. Sakatlık ve cezalılardan dolayı kadroda bir takım sıkıntılar olmuştur. Ben hocanın başarılı olacağına inanıyorum ama seçimde hocanın malzeme olarak kullanılmamasından yanayım. Teknik kadro ve sporlarla ilgili değerlendirme yapılmasını doğru bulmuyorum."

"DAR BOĞAZDAN GEÇERKEN DEĞİL, AÇIK DENİZDE YARIŞALIM"

1984'ten itibaren bu işin içinde bulunduğunu ifade eden Ünal, sistem ve transferler hakkında, "Ben başkan adayıyım. Ben transferlerde karar verici olmam. Karar verici olanlar, bu işi bilenlerdir. Kuracağımız sistemle tarama yapacaklar. 'Ben bu futbolcuyu aldım' demem. Ama bu durum futboldan anlamam demek değildir. Ama bunun belirleyicileri, bu işin içinden gelen sporcular ve teknik adamlardır. Bunun için de çalışmamız hazır.

Aday olmadan önce, 'Dar boğazdan geçerken değil, açık denizde yarışalım' dedim. Serdar Bilgili, Tevfik Yamantürk, Yıldırım Demirören ve Fikret Orman'la görüştüm adaylığımı açıklamadan önce. Adayların hepsiyle diyaloglarımız vardır. Her zaman her platformda oturup konuşuruz. Benim bir başkanın yönetimine gireceğim yönünde yazılar okuyorum ve gülüyorum. 3 adayın da yaş olarak büyüğüyüm. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün adaylar oturup konuşuruz, bir değerlendirme yapılır. Beşiktaş hepimizin. Beşiktaş'ta ekonomik ve idari olarak radikal kararlar gerekiyor. Bizim için temel anlayış, bu kararları alacak anlayıştır. Hiç kimse kalkıp da şu aşamada, ben borçları hallettim diyemez. Bu 'Feda' değil, geleceğe açılan bir güneştir." değerlendirmesini yaptı. Ünal aynı zamanda amatör branşları çok önemsediğine ve bu branşları sponsorlarla yönetmek istediklerine de değindi ve konuya dair "Amatör branşları çok önemsiyorum. Bunları sponsorlarla yönetmek istiyoruz. O zaman bu branşlar ayağa kalkar. Orada da taraftarımız her zaman olmuştur ve ayağa kalkmasına da katkı sağlayacaktır" dedi.

Başkan adaylarından İsmail Ünal son olarak, "Kim seçilirse seçilsin, geçmişe dönük inceleme yapar. Bu temel bir davranıştır.

Beşiktaş TV'nin iyi bir planla yeniden açılacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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İsmail Ünal'ın açıklamaları

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