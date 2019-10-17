İsmail Ünal, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı

Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde adaylar arasında yer alan İsmail Ünal, yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini bildirdi.

"Büyük Beşiktaş Taraftarına Duyuru" başlığı ile paylaştığı açıklama metninde güçleri birleştirmek için adaylıktan çekildiğini ifade eden Ünal, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Başta profesyonel futbol olmak üzere Türk sporunun ve kulübümüzün ekonomik ve yönetsel açıdan zorlu bir dönemden geçtiği aşikardır. Çok açıktır ki, bu gerçekle yüzleşmek ve bir an önce üstesinden gelmek için var gücümüzle savaşmak zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz.

'Yarış dar boğazdan geçerken değil, açık denize açılınca yapılmalıdır.' Diyerek yola çıktık.

Niyetimiz kendi kişisel beklentilerimiz dışında Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmamak, şartlar ne olursa olsun bu yükü omuzlamak ve değerlerimize sahip çıkmaktır. Bunun için defalarca güçlerimizi birleştirme arzumuzu dile getirdik.

Ancak geldiğimiz noktada beklentilerimizin gerçekleşmeyeceğini görüyorum. Çok adaylı kongreden çıkacak bir yönetimin Beşiktaş'ın kronikleşmiş sorunlarını çözebileceğini düşünmüyorum.

Beşiktaş'ın gerçek sahibi milyonlarca taraftara ve onların genel kuruldaki temsilcileri olan kongre üyelerine sesleniyorum. Birlik ve beraberliği talep edin. Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim.

Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki süreçlerde de değerlerimizi korumak için, elimden geleni yapacağım.

Saygılarımla."